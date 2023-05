Cande Gariso, la cordobesa que la rompe como DJ: su historia con Bizarrap y su música en Argentina-Venezuela

Cande Gariso es una cordobesa de sólo 20 años que crece día a día en el mundo de DJ´s en Argentina y rompe con los estereotipos. Lo que empezó con un simple curso que cuadró todos sus gustos a los 15 años, hoy es una seguidilla de fiestas cada fin de semana que la llevaron a estar codo a codo con Bizarrap en Córdoba y tocar en el partido de fútbol femenino entre Argentina y Venezuela.

Muchos saben cómo es la rutina de un DJ durante la noche, pero ¿cómo es la jornada de actividades diurnas?. La joven de 20 años contó a Vía Córdoba que lleva una vida normal como una estudiante más y busca o responde propuestas para tocar en distintos eventos.

Actualmente, la profesión conlleva otra arista multiplataforma y comunicacional por la irrupción de las redes sociales. “Uno necesita moverse en todas las plataformas digitales y hacer contenido que acompañe a la carrera”, indicó.

Los primeros pasos que la llevaron a ser DJ cordobesa

Por otro lado, recordó que siempre le gustó la música y sus inicios en el mundo profesional fueron con tan sólo 15 años: “Hice de todo con la música y danza, pero no se sentía completa hasta que un día comencé un curso de DJ”.

El ser DJ encajó con todos los gustos de la cordobesa. Foto: Gentileza

Sobre esa primera inmersión como musicalizadora, detalló que había alrededor de 20 personas y ella era de las pocas chicas en el aula. “Creo que empezar antes del auge de las mujeres fue lo que me potenció para seguir”.

Luego de ese primer paso con el pie derecho en la pista, dio otro que duró alrededor de un año y medio en una academia profesional. Desde ese entonces, empezó por su propia cuenta a partir de recomendaciones entre colegas.

En ese marco, detalló que sus siguientes pistas fueron en el interior de la provincia porque “es difícil entrar a las grandes ciudades”. Sin embargo, con esfuerzo y varias noches encima, entró. “El cordobés te hace sentir como en tu casa, siempre”, dijo entre risas.

En este sentido, describió a la noche cordobesa como un lugar donde todos son amigos. “Todos somos hermanos sin ser hermanos”, aseveró.

El apoyo de la familia

El apoyo de la familia en el inicio de una profesión es algo fundamental con lo que no todos cuentan. En el caso de Gariso, fue parcial: “Mi papá, que vive en Buenos Aires, no le gustaba mucho la idea. Pero mi mamá estaba segura por mi educación y me acompañaba a todos lados”.

Es que, ”cuando uno tiene claro lo que es y a dónde quiere ir, sabe qué hacer y qué no”, ponderó. Por último, agradeció el trabajo y acompañamiento de su madre, Eugenia, ya que sin ella no sería lo que es ahora.

Las experiencias que marcaron a Cande Gariso: la presencia en el Argentina-Venezuela y recibir cabina de Bizarrap

El encuentro entre los seleccionados femeninos de Argentina y Venezuela marcó un hito en la cantidad de espectadores presentes. Gariso, fue parte de “una jornada muy linda y alegre” con su actuación en el Fan Fest.

Cande Gariso en la previa de Argentina vs Venezuela. Foto: Gentileza

Puntualmente, ella tocó sets 40 minutos antes del cotejo, en el entretiempo y un poco al final de la definición por penales. En tanto, pausó la tarde en la reacción de las niñas al ver a una mujer con auriculares ya que “la imagen del DJ está un poco masculinazada”.

En el 2022, Gariso tuvo la enorme responsabilidad de recibir cabina del actual exponente y referente del rubro, Bizarrap. “Fue algo muy loco. La fiesta de Halloween en el Castillo del Jockey siempre convoca mucha gente, pero cuando nos enterarnos fue algo tremendo y quedamos en shock”, reveló al enterarse de la noticia en aquel entonces.

Después de 6 meses sin tocar en vivo en Argentina el productor y DJ brindó un efervescente show con lo mejor de su repertorio en la fiesta de Halloween en el Jockey Club.

Lo mejor y lo peor de la profesión

Por último, la joven confesó qué es lo que más le gusta de su trabajo: “Cuando siento que estoy en un lugar donde la música que toco es la que me gusta, la pasó bien y el tiempo vuela”. Del otro lado, no le gusta la competitividad innecesaria entre las mujeres.

Un mensaje para las mujeres en el mundo del espectáculo y su rol

Según la musicalizadora, actualmente hay muchas mujeres en todos los espacios del espectáculo: fotos, videos, música, luces, producción, entre otros. En este marco, destacó mucha proactividad y un “tremendo laburo en una industria muy profesionalizada”.

Por último, dejó un mensaje para aquellas mujeres que quieran desembarcar en el mundo de la música y el espectáculo. “Hagan lo que les gusta. Sigan y piensen en lo que quieren llegar, que lo van a cumplir. Sean constantes y sigan su camino”, cerró la cordobesa.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.