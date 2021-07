Belgrano volvió con cuatro de los seis puntos disputados como visitante ante dos de los candidatos en la Primera Nacional: Quilmes (3-2) y y Tigre (0-0). Y Bruno Zapelli fue importante en la generación de juego de un Pirata que se quiere acomodar más arriba en la Primera Nacional.

“De a poco me voy soltando y uno se va sintiendo más cómodo. Trabajamos muy bien el partido, Tigre juega muy bien”, expresó el volante ofensivo en una entrevista en Línea de 4, por canal ShowSport. “Es difícil no sentir nervios pero intento jugar tranquilo y cumplir con lo que me piden”, añadió.

El arquero Nahuel Losada firmó hasta diciembre de 2022. Twitter @Belgrano

Y remarcó: “Farré me decía que cuando tuviéramos la pelota me moviera por el medio, cerca del cinco. Y en defensa si quedaba por izquierda, ocupar ese espacio y tapar el lateral. Tenía que ayudarlo al Colo (Barinaga) porque ellos le hacían el 2 - 1. Farré busca ayudar todo el tiempo. Sabe lo que significa estar en Belgrano, él lo vivió”

En cuanto a Belgrano y los altibajos en el torneo, señaló: “Hemos pasado malos momentos pero es un grupo que trabaja para sacar las cosas adelante. Mejoramos mucho en todos los aspectos, en los peores momento nunca hubo nada raro”.