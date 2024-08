Bruno Barticciotto volvió al gol en Talleres, pero siente que están en deuda

En su quinto gol con la camiseta de Talleres, el chileno Bruno Barticciotto se reencontró con la red ante Instituto. Entró en el segundo tiempo y en el primero contacto con el balón venció con un zurdazo la estirada de Manuel Roffo.

Pero no alcanzó para que se vaya satisfecho del Kempes, porque el 1 a 1 no le permtió a Talleres regresar a la punta del Torneo de la Liga, y el equipo todavía no ganó desde su gira por Rusia. “Quizás hoy estuvimos mejor que en los partidos pasados, pero sabemos que estamos en deuda con la gente. Esperamos empezamos a ganar y retomar el nivel que teníamos antes de receso”, se sinceró.

"SEGUIMOS EN DEUDA"



Bruno Barticciotto convirtió el gol de Talleres ante Instituto y se mostró crítico con el nivel del equipo, que tiene un andar irregular.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/TaldXjhB4x — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 3, 2024

“Son momentos que le pasan a todos los equipos. Es muy difícil sostener un nivel tan grande. Además, hemos tenido bajas muy importantes. No hay excusas, tenemos que seguir trabajando para ver qué nos está faltando, porque sin dudas algo nos falta”, asumió Barticciotto.

Y completó: “En todos los partidos hemos tenido la oportunidad de estar arriba. Hoy hacemos el gol y nos empatan a los dos o tres minutos. Eso es difícil. Nos está costando hacer goles, nos están costando los partidos, como a todos, pero que te empaten tan rápido no es fácil de aceptar”.

GOLES EXTRANJEROS EN EL TALLERES-INTITUTO

"OTRA VEZ SE NOS ESCAPAN TRES PUNTOS EN CASA"



Juan Camilo Portilla y su enojo por no poder lograr el triunfo frente a Instituto. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/UZctHQcMqX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 3, 2024

Por primera vez en un Talleres-Instituto se anotaron en el marcador dos extranjeros, uno para cada equipo. Bruno Barticciotto, con cinco goles en 22 partidos para Talleres; y Juan J. Franco: dos goles en 42 partidos con la Gloria (estadísticas Mauricio Cóccolo @mauricoccolo en X).