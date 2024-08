Talleres e Instituto vuelven a cruzarse y sus hinchas más conocidos arriesgan: ¿quién gana?

El Talleres-Instituto que para algunos no reviste el espesor de un clásico, despierta pasiones como lo que es: un partido con historia y rivalidad latente. Más en este contexto de pelear por los primeros puestos en el Torneo de la Liga Profesional.

Instituto vs Talleres en el Mario Alberto Kempes. (Pedro Castillo / La Voz)

Las caras conocidas que se encoluman detrás del Albiazul y la Gloria, dieron sus pronósticos sobre resultados en un relevamiento de Vía Córdoba. Y a la par, la discusión porque no habrá acceso al público de Instituto. En febrero pasado, con el Albirrojo local en el Kempes, se permitió el ingreso de las dos hinchadas.

Martínez y Alarcón en la presentación del clásico de fútbol Talleres-Instituto en Córdoba. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

LOS HINCHAS DE TALLERES, CON CHICANAS POR EL CLÁSICO

“Soy hincha de Talleres de punta a punta, de sangre azul y blanca, fanático empedernido. Pero que gane el mejor y que sea una fiesta del fútbol cordobés, porque es muy bueno saber que los equipos de Córdoba juegan en Primera. Si gana la ‘Tetera’ mejor, para que el sábado a la noche sea con festejo”. (Miguel Siciliano, legislador provincial).

Miguel Siciliano en el programa Voz y Voto. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

“Estamos expectantes por el clásico. Me parece que vienen un poquito agrandaditos los de Instituto. Los vamos a esperar pacientemente en nuestro estadio, donde jugamos siempre de local. Escuché a algunos hinchas amigos de Instituto que no los dejamos ir, que tenemos miedo de que nos copen la tribuna. Y la verdad es que no le podemos dar parte del estadio porque somos muchos, nos queda chico el Kempes, deberíamos jugar en dos Kempes. Nos arreglamos con lo que hay, con 65 mil lugares nos arreglaremos”. (José Ravalli, Radio Mitre).

José Ravalli, Radio Mitre. Foto: Vení Mañan

“Los veo muy agrandado a los hinchas de Instituto, y no se por qué si no ganaron nada. Y andan diciendo que es un clásico. ¿Clásico de qué? Para nosotros es un partido más, clásico es con otro equipo de Córdoba. Les vamos a ganar, los vamos a atender”. (El Negro Videla, músico).

El Negro Videla en el show de Chébere en el Estadio Kempes. Foto: Sergio Cejas.

“Mi pálpito es que, por como está jugando, Instituto se puede llevar el clásico con una victoria por 2 a 1. Tengo tantos amigos de la Gloria que no les puedo apostar, y menos mal porque si perdemos termino en bancarrota”. (Julio Kloppenburg, Canal 10).

Julio Federico Kloppenburg

“¿Mi pronóstico del clásico cordobés? No se cuándo juegan Talleres y Belgrano, pero puedo dar el resultado de este sábado jaja. Venenoso el vago! Me gustaría que gane Talleres pero van a empatar. Lo importante es que sea una fiesta, que el fútbol de Córdoba crezca y entender que podemos ser hinchas de distintos equipos y eso no nos convierte en enemigos. Podemos ser amigos, parientes, pueden ser tíos nuestros, hermanos nuestros... ¡hijos nuestros! (Adrián Gómez, comediante).

Adrián Gómez, hincha de Talleres (Instagram Adrián Gómez).

“Pronóstico no me animo, no tengo la bola de cristal y no se como será el futuro. Muchas ganas de que gane la T, y contento con el campañón que está haciendo Instituto, feliz que se afiance en Primera y aspire en grande. Qué pena que no haya público de los dos equipos, estuve en el 0 a 0 del año pasado, en el que hubo gente de Instituto, que no completó la tribuna Sur, la Artime... Ojalá que llegue el demorado primer triunfo de la T en esta reanudación del torneo”. (Federico Tolchinski, El Doce).

INSTITUTO, IRONÍAS POR EL RESULTADO Y POR EL PÚBLICO VISITANTE

“Hola pollos, partidazo. Ojalá así sea, un lindo espectáculo. Lástima que no haya lugar para nosotros los hinchas de la Gloria en la cancha. Mi corazón está con Instituto, así que fuerza Instituto (Cacho Buenaventura, comediante).

Cacho Buenaventura, hincha de la Gloria.

“A ver, un clásico más, un Instituto que viene en alza pero al que se le están escapando muchos puntos. Esperando que Lódico tire los centros que debe tirar, que Russo esté derecho para el gol como hace algunos partidos y no como en el último, y que el Morta esté iluminado, porque hay mucha gente que lo está mirando. Me parece que va a ser un lindo partido, y me hubiera gustado disfrutarlo con nuestros colores en tan hermoso estadio, que es más lindo cuando están las parcialidades de los dos equipos”. (Beto Beltrán, Radio Sucesos).

Beto Beltrán, hincha de Instituto.

“Palpitando este partido importante, dos cosas para decir. La primera, me da mucha pena que no podamos ir, que no dejaran lugar para los visitantes y dar un marco muy lindo, con las dos hinchadas. Y lo segundo es que Instituto no tiene posibilidades, ante un equipo muy grande como Talleres, con grandes figuras, que juega Copa Libertadores. Así que quiero felicitar a Talleres por el triunfo... (Carlos Sabagh, El Doce).

ESPECIALISTA. El reconocido médico Carlos Sabagh detalla las ventajas de caminar con frecuencia (Foto La Voz del Interior).

“Siempre optimista y para arriba. No está facil el partido con Talleres, pero la única batalla perdida es la que no se juega. Vamos con todo por Instituto, hay que meterle para adelante como es mi filosofía de vida”. (Silvia Pérez Ruíz, El Doce)

Silvia Pérez Ruíz, El Doce Foto: El Doc

“Estamos con ganas, y con muchas expectativas. Es de mufa decir el resultado, ya me pasó una vez y dos veces no me quedo con leche... Obvio que vamos confiados, le hicimos un partidazo a Boca y no digo más nada porque después me putean je” (Camilo Nicolás, comediante).

El actor y humorista Camilo Nicolás en el podcast Mundo Gloria de La Voz. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

“Yo soy muy hincha de Instituto, obvio que quiero que gane la Gloria. Va a ser un partido muy difícil, lo gana Instituto por muy poquito o, empatan. Lo que si me llama la atención es que no hayan querido jugar con público visitante, la última vez que nos invitaron llevamos mucha gente y eso medio como que los molestó. Pero bueno, ojalá que salga un lindo clásico”. (Marcelo Meloni, Canal C).

Marcelo Meloni, conductor de La Mañana del C. (Foto Canal C Argentina-1.4 Productora)

“Es hermoso experimentar los clásicos, sabemos que somos el equipo más débil de los tres. Somos un club enorme, el más grande de los tres. Pero como equipo de fútbol celebro la suma de puntos. Y un empate sería celebratorio, me importa tres pitos los que reniegan de festejar un empate, todo el mundo celebró empates alguna vez en la vida. Mis sensaciones dicen que Talleres gana holgadamente, no es lo que quiero, pero pienso que Talleres gana 8 a 1 y los felicito a sus hinchas por esta descomunal goleada que nos van a inflingir (Sergio Zuliani, Telefé Córdoba).

Sergio Zuliani conductor del Prograna Despertate que se emitirira el próximo Lunes 18 de Marzo por Telefe Córdoba . (José Gabriel Hernández/ La Voz)

Y LOS QUE VATICINAN UN EMPATE

Víctor Brizuela hijo, Radio Sucesos. Foto: Radio Suceso

“El partido que se viene... diría don Víctor Brizuela ‘me parece que va a ser un clásico empate’... Un 1 a 1″. (Victor “Vichi” Brizuela, Radio Sucesos).

Raúl “Pato” Fernández, conductor de Ida y Vuelta. (Foto Canal C Argentina-1.4 Productora)

“La gran responsabilidad del juego la va a tener Talleres, que hace tres partidos que no gana y dejó la punta. Instituto llega más suelto, más relajado. Y además los técnicos se conocen de memoria. Así que el partido va a ser muy trabado, me parece que va a ser un empate clavado” (Raúl “Pato”Fernández, Canal C y Canal ShowSport).