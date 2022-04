Inesperadamente, los dichos de quien fuera el más alto ejecutivo del sello Magenta Discos han hecho estallar una polémica que no se detendrá así nomás, ya que asegura que no fue la voz de Rodrigo la que se oye en la versión de La Mano de Dios, en el disco: “Fue un imitador”, aseguró Pablo Ceccarelli, ex director de Magenta Discos.

A más de 20 años de aquella grabación, el ex CEO de Magenta sacude el ambiente de la música popular y revela que el cordobés fue reemplazado por un imitador en la grabación del tema dedicado a Diego Maradona y que le permitió a Rodrigo acercarse al astro, que estaba encantado con la canción, como se recordará.

Sorprendiendo a medio mundo, quien fuera titular del sello contó: “El tema más famoso, que fue La mano de Dios, jamás fue grabado por Rodrigo. Él cantó solamente el que se puede ver en televisión y el que le canta al mismo Diego en un cumpleaños. Pero no interpretó la obra publicada en el disco, porque ya estaba muerto. Fue un imitador y yo estaba presente”, dijo en declaraciones a América TV de Buenos Aires.

A continuación, relató que “en la época de los compilados, cuando no se tenían los derechos fonográficos de todos los artistas, lo que se hacía era contratar a imitadores y se convencía a la gente de que se trataba de los verdaderos artistas. Hay una brecha legal que lo permite”, añadió.

¿Cuánto ganaba Rodrigo Bueno?

Siguiendo con las bombas, el ejecutivo disparó además que “Rodrigo Bueno ganaba el 1 por ciento del 80 por ciento de los discos vendidos. Ese contrato que había firmado con Magenta también lo obligaba a ceder la propiedad intelectual, los derechos marcarios, de imagen y el merchandising que a futuro iba a significar el mayor ingreso de la marca El Potro Rodrigo”, relató.