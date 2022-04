Días atrás, Beto Casella contó que había vista a Graciela Alfano y Rodrigo Bueno teniendo relaciones sexuales. Y ahora la exvedette salió a contar más detalles de aquel fogoso encuentro que luego se convertiría en una relación de tres meses.

“Yo la vi a Grace hacer el amor. ¿Lo cuento? Yo editaba notas en la revista Gente, en el 98, y propuse hacer la tapa ‘El Potro y la Potra’. Yo estaba ahí con el grabadorcito. El Potro estaba en calzoncillos y Grace solo con bombacha”, contó el conductor al aire de Bendita en Canal 9. Y este martes, la panelista de “Socios del Espectáculo” no dudó en revelar más detalles acerca de su acercamiento al cantante.

La tapa de Gente con Graciela Alfano y Rodrigo Bueno Foto: web

Todo comenzó cuando fueron convocados para protagonizar la tapa de la revista. Luego de la producción, El Potro y la Ícono Alfano quedaron solos en el camarín y en ropa interior. Poco tiempo pasó para que ambos hicieran conexión y ocurriera el acto sexual.

“Beto Casella contó lo de la tapa de ‘El Potro y la Potra’. La generó él. Era el jefe de la revista, el director. Yo estaba en ropa interior, él sin camisa y nos íbamos sacando cosas. Dijo que a mí me gustan las cosas multitudinarias, lo cual es cierto: yo comparto y el que quiere, que entre. Pero, en este caso, no. Era una cosa entre él y yo”, recordó Alfano durante su visita sorpresa en “Mañanísimas”, el ciclo de Carmen Barbieri.

Y siguió: “Dijo Beto que se iba todo el mundo. Él se quedó porque era el director de la revista. De pronto se encontró con que había unos soniditos. Yo no sé qué digo. Cuando miento sí, pero cuando no, no. Entonces va Beto y mira. Y dijo que éramos dos personas plásticas y se quedó voyeureando. No sé lo que hizo con su propio cuerpo”. Después, llegó la pregunta de Estefi Berardi quien quiso saber “¿por qué le decían El Potro?”.

Graciela Alfano y Rodrigo Bueno para Revista Gente. Foto: Revista Gente

La artista respondió sin pelos en la lengua: “Por ejemplo... ¿por qué le dicen la cotorra a la cotorra? Porque charla sin parar. Y Potro, porque los potros pican rápido. Tiene fuerza... Y sí, enorme, olvidate”. Y aseguró picante: “Yo creí que hervía. A mí, literalmente, se me frieron las neuronas”.

Después del episodio de pasión, la actriz y el intérprete comenzaron una relación muy cercana durante tres meses en los que se veían a escondidas de la prensa. En aquel momento jamás se supo hasta el 2021, cuando Grace lo confesó.