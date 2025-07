Graciela Alfano reveló que venció dos veces el cáncer: “Cada día es un regalo”

Con 72 años y una energía que deslumbra, Graciela Alfano sigue siendo una figura activa, carismática y multifacética. Sin embargo, detrás de esa vitalidad hay una historia poco conocida: la exvedette y actriz reveló recientemente que enfrentó y superó dos tipos de cáncer. “Tuve cáncer dos veces. Ahora estoy sana”, confesó en una entrevista con Infobae, en la que detalló el duro proceso que vivió.

Todo comenzó cuando un amigo médico, tras hacerle una ecografía, le pidió que fuera a su casa con urgencia. “Ahí me cagué”, recordó Graciela, con su habitual estilo descontracturado. El diagnóstico fue demoledor: tenía un tumor de nueve centímetros en el riñón. Y eso no fue todo. También le detectaron otro de tres centímetros en la tiroides. En menos de una semana se sometió a cirugía para extirpar ambos tumores. “No tenía ni tiempo de pensar mucho. Era actuar rápido”, recordó.

Graciela Alfano contó cómo atravesó el cáncer.

Graciela Alfano abrió su corazón en una entrevista y contó cómo enfrentó el cáncer

Lejos de caer en el dramatismo, Alfano aseguró que el proceso la hizo más fuerte y más real. “Tuve que enfrentar la idea de la muerte. Y lejos de deprimirme, eso me dio una nueva perspectiva: entendí que cada día es un regalo. No se trata de salir de joda todos los días, sino de vivir desde un lugar auténtico, sin máscaras”, reflexionó.

Además, aseguró que mucha gente se sintió inspirada por su historia, incluso sin conocerla personalmente. “La respuesta más fuerte que me dieron fue: ‘Me ayudaste a no rendirme’. ¡Guau! ¿Yo? Uno no cree que puede generar algo así”, dijo conmovida.

Hoy, Alfano continúa sus controles cada seis meses y se muestra agradecida por este nuevo capítulo. “Me dieron un changüí para vivir de verdad, y pienso aprovecharlo”, cerró, con la lucidez y la intensidad que la definen.