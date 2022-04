¡Una sorpresa! A menos de dos meses del inicio de “Socios del Espectáculo”, Graciela Alfano confirmó su renuncia. La panelista anunció la noticia en otro programa y tomó por sorpresa a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Desde el comienzo del nuevo ciclo de chimentos de El Trece tras la salida del “Los Ángeles de la Mañana”, la exvedette se desempeñó como panelista de espectáculos y se sumaba a los debates sobre las figuras de la farándula argentina. Además aportaba una cuota de espontaneidad revelando sus propias anécdotas personales y con las figuras.

Pero este martes, la Ícono Alfano causó conmoción al detallar que a fines de abril se le vence el contrato y que decidió no renovarlo. “Me llevo divino con los chicos, pero me doy cuenta que cada vez que yo hablo de sexo, Pallares sufre. Y no quiero hacer sufrir al conductor, no me gusta”, contó con Carmen Barbieri en “Mañanísimas”.

“Para que el otro esté tranquilo, yo vengo a colaborar con el otro. Yo puedo ser una genia, pero si pongo nervioso al conductor, no sirvo. Me tengo que ir a otro lado”, reconoció. “Yo quiero que al programa ande bien, que los conductores estén cómodos, pero donde no sirvo... hay que tener humildad”, consideró.

Socios del Espectáculo Foto: Prensa El Trece

Los motivos de la renuncia de Graciela Alfano a “Socios del Espectáculo”

Horas después continuó con su discurso al aire de su programa junto a Pallares y Lussich quienes le dieron el pie para continuar con su descargo: “Me parece que hay que sacar las cosas para afuera. Soy espontánea y hay que blanquear, por eso le di esta primicia a mi amiga Carmen Barbieri y ahora lo digo acá”.

Luego, el periodista confesó: “Quiero hacerme cargo. Yo no sufro, pero mientras estamos al aire estamos en contacto con la producción, concentrados porque siempre ha sido y es un gusto tenerte acá”.

Graciela Alfano en Socios del Espectáculo Foto: Prensa El Trece

Para cerrar, la panelista dejó en claro que no hay vuelta atrás con su decisión: “Lo mejor es cada uno se vaya por su lado y que a todo el mundo le vaya bien. Yo sé lo que te digo. Vas a laburar mejor sin mí y voy a sentirme más cómoda en otro lado”.