El paso del tiempo parece no afectar a Graciela Alfano (69), quien se ve espléndida en cada lugar al que asiste, pero también en Instagram.

Levantó la temperatura Foto: Instagram/Iconoalfan

En esta oportunidad, la exvedette sorprendió a sus 728 mil seguidores en Instagram con un reel en la que está disfrutando de la noche en Claromecó y se le va bailando en minishort, zapatillas y buzo.

“No sienten a veces que el saludo con el puño se parece a una piña? Por qué no lo cambiamos? Cuidarnos no significa ser agresivos con el otro. Los quiero un montón”, reflexionó debajo del posteo sobre el saludo que se implementó debido a la pandemia.

La publicación tiene miles de likes y comentarios por parte de sus admiradores.

“Diosa universal”, “Bellísima”, “Hermosa”, “Que bonita que sos Graciela”, “Te amoooo”, “Cada día más bella”, le respondieron.

El secreto de Graciela Alfano para mantener su figura

En un ida y vuelta con sus seguidores, Graciela Alfano les comentó sus tips para mantener su figura.

En el video que publicó en su feed de Instagram,tras recibir infinidades de elogios, se la ve a la actriz preparando su batido diario, el cual lleva miel, pera, manzana, rúcula y semillas. También huevo crudo y suplementos.