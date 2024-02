Belgrano y la formación para ir por su primer triunfo del año, en la previa del clásico con Talleres

Con la urgencia de ganar su primer partido de la temporada, y en al antesala del clásico cordobés, Belgrano será anfitrión este lunes a las 21.30 de Sarmiento de Junín, por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga. Y el próximo fin de semana volverá a ser local, en este caso de Talleres, por el interzonal.

Guillermo Farré sabe que neceista el triunfo para respaldar la continuidad como entrenador Celeste, tras el empate con Platense que apenas fue un punto de apoyo. Y no contará con una pieza clave: el goleador Lucas Passerini, expulsado ante el Calamar y quien no estará ante su ex club.

Platense vs Belgrano. (La Voz) Foto: Federico Claro

En principio Pablo Chavarría será el reemplazante del delantero, quien desde que se sumó como refuerzo en el segundo semestre de 2023, siempre fue titular. Además, Farré evalúa otros cambios, porque la producción futbolística sigue siendo pobre.

Belgrano y Guillermo Farré se juegan mucho este lunes contra Sarmiento. Foto: Twitter @Belgran

Nahuel Losada; Juan Barinaga, Matías Moreno, Nicolás Meriano y Alex Ibacache; Santiago Longo y Esteban Rolón; Francisco González Metilli o Ulises Sánchez, Matías García y Bryan Reyna; Pablo Chavarría; los once del Pirata para este lunes.

LA FECHA DEL CLÁSICO PARA EL BELGRANO-TALLERES

Este lunes se confirmará si Belgrano enfrenta a Talleres en el clásico cordobés de la séptima fecha este sábado 24 de febrero a las 22, o si se traslada a otro día y horario, por cuestiones de seguridad y a pedido del Gobierno provincial. La dirigencia del club de Alberdi programó la reunión para la logística del operativo este lunes, por ahora con esa fecha estipulada.

Unas 35 mil personas coparon el Gigante de Alberdi para presenciar el atractivo 1-1 entre Belgrano y Talleres. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

El motivo para el cambio se debe a que esa misma noche habrá un show de Carlos La Mona Jiménez, en el predio del estadio Mario Kempes y podrían producirse incidentes entre hinchas de ambos equipos, en el mismo baile (quienes no vayan al Gigante), en el camino o en la desconcentración.