Belgrano: la difícil tarea de reemplazar al goleador Lucas Passerini, suspendido

Dos goles en lo que va de la Copa de la Liga, dos goles de Lucas Passerini. La importancia del artillero de Belgrano es innegable, y el Pirata no lo tendrá este lunes frente a Sarmiento, por la expulsión frente a Platense. Se juega a las 21.30 en Alberdi, por la sexta fecha del torneo.

Passerini se fue expulsado a los 13 del segundo tiempo ante el Calamar por un codazo a Ignacio Vázquez. Y se salvó de ver la roja directa, lo que lo hubiera marginado del partido con Talleres por ser dos fechas como mínimo. En este caso, el delantero cumplirá la sanción frente a Sarmiento, su ex club antes de emigrar a Chile.

Platense vs Belgrano. (La Voz) Foto: Federico Claro

¿Quién lo reemplazará? No será tarea sencilla para Guillermo Farré, ya que no sólo se trata del goleador, sino de un titular indiscutido jugando siempre desde que se sumó como refuerzo, a mitad de 2023. Con 22 encuentros disputados, 12 goles y 1848 minutos acumulados, detalló Mundo D.

El reemplazo natural es Pablo Chavarría. El punta de 36 años no logró afianzarse como titular desde que regresó de España, viene alternando en ataque junto a Passerini y compartió la ofensiva frente a Newell’s en Rosario. Corre con ventaja además porque Franco Jara está en la etapa de recuperación de su lesión muscular en el soleo.

Pablo Chavarría, uno de los refuerzos de Belgrano que estaría ante Claypole (Prensa Belgrano)

A su vez el uruguayo Nicolás Schiappacasse, quien jugó un tiempo ante Tigre en el torneo pasado en la goleada 3 a 0 en Alberdi, es poco tenido en cuenta por Farré y dificilmente arranque como titular. Lo mismo para Franco Rami, el juvenil delantero de área promovido de la Reserva. Y sin olvidar que Matías Suárez también se recupera de una lesión muscular y tiene para una semana más.

LA AUTOCRÍTICA EN BELGRANO POR EL MAL COMIENZO

“Estamos en ese momento donde no nos ayuda nada. Nos está costando el tema de la victoria. Contra Platense se encaminaba a eso y por ahí la expulsión nos sacó un poco del partido. Se nos hizo todo cuesta arriba”, reflexionó Francisco González Metilli, refuerzo de Belgrano, hasta aquí el que más jugó.

“Son momentos que hay que pasarlos, hay que volver a la victoria como sea, lo más rápido posible. Esperemos sea el lunes con Sarmiento. No sé qué nos falta, creo que no nos alcanza. Por ahí tenemos que dar un poco más todos, como equipo. Es trabajar, seguir unidos como estamos, que estos momentos son duros, pero que si salimos de estos firmes, no nos va a parar nadie”.