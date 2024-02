Un poco de aire para Farré en Belgrano: “Para salir de esta situación hay que ser mucho más efectivos”

Guillermo Farré necesitaba un triunfo ante Platense para afirmarse en el cargo de técnico de Belgrano en un comienzo de temporada que él mismo graficó como “catastrófico”, sin victorias en lo que va del 2024. El empate ante el Calamar, que lo igualó 1 a 1 a un par de minutos del final, no es convincente pero le de más “cuerda” al DT Celeste. Y en dos partidos clave, ambos seguidos como local: Sarmiento de Junín el lunes 18 y después, Talleres...

Platense vs Belgrano. (La Voz) Foto: Federico Claro

“El primer tiempo fue trabado, tuvimos un par de situaciones claras, pero para salir de esta situación hay que ser mucho más efectivos. En el segundo la expulsión de (Lucas) Passerini nos condicionó, más cuando no la estamos pasando bien desde lo anímico. Se hizo todo cuesta arriba. Además, nos empataron faltando muy poco y eso nos da una impotencia muy grande, porque el esfuerzo no alcanzó”; sintetizó Farré.

“En los dos partidos que estábamos ganando nos expulsan jugadores, por lo que estamos siendo muy condicionados desde el juego. Me da bronca e impotencia porque no hemos podido sostener la ventaja que teníamos. En Primera es muy complicado hacer un gol y nosotros después de hacerlo no logramos sostener la ventaja, está bien que es producto de las contingencias como las expulsiones”.

GUILLERMO FARRÉ Y EL RESPALDO DEL PLANTEL DE BELGRANO

“Estoy conforme con el compromiso de los muchachos, pero nos está faltando el juego. Es lógico por el momento, por esto de no conseguir los resultados, entonces el equipo no está suelto. Hoy fue combativo, predispuesto para el esfuerzo y nos hubiese gustado que se diera con un triunfo para que los jugadores empezaran a soltarse”, señaló Farré.

Platense vs Belgrano. (La Voz) Foto: Federico Claro

“Podemos jugar mejor sin duda, pero hoy siento que hay una tensión que hace que el jugador no se pueda soltar para poder fluir. Tenemos que saber aprovechar los momentos que se nos presenten. Ser punzantes y más decididos a la hora de lastimar al rival, después debemos cuidarnos en los detalles, porque esos detalles son los que nos condicionan los partidos, como nos pasó con San Lorenzo y ahora”, completó el DT.