Belgrano-Tigre: Losada se disculpó en redes y el club salió a bancarlo

La impensada goleada en contra que sufrió Belgrano contra Tigre el lunes por la noche en el Gigante de Alberdi por la fecha 12 de la Copa de la Liga tuvo su coletazo en redes sociales en la mañana del martes. Quien publicó una disculpa pública fue Nahuel Losada, el arquero celeste quien se hizo cargo de su error en el 1 a 0.

“Lamento lo sucedido.. condicioné el partido, cambió la dinámica y el ánimo al minuto. La verdad que hasta ahora lo sigo lamentando y pensando como podía sacar esa pelota”, empezó su escrito el cuidapalos en su cuenta de Instagram @nahuellosadaok.

El posteo de Nahuel Losada pidiendo disculpas a los hinchas de Belgrano después de perder por 3 a 0 ante Tigre en Alberdi Foto: Captura de pantalla

A eso le agregó: “Las cosas no salieron como esperabamos y eso en estas instancias no puede suceder. Trabajaré más, porque no alcanza, y aún más para no volver a cometer tremendo error que me toco afrontar. GRACIAS A LA GENTE POR DEMOSTRARME INMENSO CARIÑO DESPUÉS DEL ERROR”.}

Losada no lo puede creer. Calculó mal y Tigre se puso arriba (Foto: Captura ESPN).

Y cerró su escrito diciendo: “Lamento cada segundo lo sucedido y ya desde hoy estoy enfocado en lo que viene. Que tenemos con que y estoy segurisimo de que lo vamos a lograr y A LO BELGRANO. Nos vemos el domingo, TODOS JUNTOS!!! 🏴‍☠️.

El apoyo de todo Belgrano a Nahuel Losada

Así como se dio en el colmado estadio Julio César Villagra en el que los hinchas aplaudieron y alentaron a Nahuel Losada a pesar de haber cometido un error en el 1 a 0 de Tigre, en las redes también se vio ese apoyo masivo de los fanas del Pirata.

Belgrano vs Tigre en Alberdi por fecha de la copa de LPF foto Javier Ferreyra

El club de Alberdi, desde su cuenta oficial, también posteó su aliento al arquero: “🩵 “A LO #BELGRANO” es sinónimo de @nahuellosadaok. ¡Estamos con vos, Guardián!

El apoyo de jugadores y del club Belgrano al arquero Foto: Captura de Pantalla

También varios compañeros de Losada le brindaron el aliento. Alejandro Rébola puso en su respuesta al post del arquero: “Vamos amigo lamentablemente estamos expuestos a estas cosas...un descuido no va a opacar las mil batallas q hemos ganado,más fuerte q nunk y siempre p delante...más juntos q antes”.

Partido Belgrano vs Platense en Alberdi. Alejandro Rébola. Foto Javier Ferreyra

Juan Barinaga también le dio un mimo al arquero. “Dale amigoooo, a limpiarse y seguir!!! Sos enorme idolo🩵 dale q mañana entrenamos😏”, puso el Colorado.

Lo que viene para Belgrano en la Copa de la Liga

El plantel de Belgrano se entrenará en la mañana del miércoles. Desde el club se informó que la vuelta a las prácticas será abierta a la prensa y seguramente algunos jugadores hablarán una vez culminado el trabajo en el predio Armando Pérez de Villa Esquiú.

Belgrano vs Tigre en Alberdi por fecha de la copa de LPF foto Javier Ferreyra

El Pirata recibirá a Unión el próximo domingo, a las 19, en el Julio César Villagra. Para ese partido podría volver el defensor Erick Godoy quien fue expulsado con Lanús y cumplió con la fecha de suspensión ante Tigre.

En materia de cambios se esperan variantes a realizar por el técnico Guillermo Farré. Ayer se supo de la nueva convocartoria de Ibrahim Hesar a la Selección de Siria que, en fecha FIfa recibirá a Corea del Norte el jueves 16 de noviembre a las 14.00 (hora argentina), en tanto que el martes 21 a las 11.45 horas visitará a Japón.