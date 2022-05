Clasificado a los 16avos de Copa Argentina, con la punta a salvo en la Primera Nacional y el equipo titular descansado, Belgrano visita este domingo a las 17.10 a Temperley por la fecha 17 y televisado por TyC Sports.

Después de poner en cancha un equipo alternativo en el triunfo por penales ante Platense en La Rioja, el Pirata recupera a los titulares y en principio también a Santiago Longo. El batallador volante central presentaba una contractura en el izquio. Y no jugó ante Flandria y frente al Calamar, para que no se agrave la lesión. En caso de no jugar desde el inicio, seguirá como volante central Iván Ramírez.

Este domingo, duelo Celeste. Belgrano visita a Temperley. Foto: Twitter @Belgran

La probable formación del Pirata sería entonces con Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Diego Novaretti y Tobías Ostechega; Bruno Zapelli, Longo o Ramírez, Mariano Miño e Ibrahim Hesar; Maximiliano Comba y Pablo Vegetti. El plantel entrena este sábado por la mañana e inmediatamente viaja a Buenos Aires en avión.

Otra vez domingo

Por la fecha 18, Belgrano volverá a ser local el domingo 5 de junio ante Deportivo Morón en Alberdi, con horario a confirmar. El Pirata es puntero de la Primera Nacional con 37 puntos, mientras que su escolta San Martín de Tucumán suma 32 y este fin de semana tiene fecha libre.