Belgrano: qué dijo el Luifa Artime sobre el grupo de Sudamericana; y del nuevo técnico

“Es lindo volver a jugar la Copa. Hay que acostumbrarse a los viajes si queremos competir internacionalmente”. Con la firma de Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, tras el sorteo de la Copa Sudamericana que presenció en la sede de Conmebol en Paraguay.

El Inter de Porto Alegre será el rival más duro del Grupo C que integra Belgrano. Y el Luifa expresó: “Si me ponían todas las cartas lo evitábamos, pero no, tranquilo, hay que ir con las ganas que siempre le ponemos. Nosotros tenemos también un equipo de jerarquía y creo que nos puede a ir muy bien”.

Luis Artime, el presidente de Belgrano, presente en el sorteo de la Copa Sudamericana, en Paraguay. (Prensa Belgrano) Foto: Prensa Belgrano

El trofeo de la Copa Sudamericana, el torneo que jugará Belgrano desde el 3 de abril. (@Sudamericana) Foto: @Sudamericana

En cuanto al reemplazante de Guillermo Farré, más allá de que Norberto Fernández será quien dirija de manera interina al equipo este miércoles contra Lanús por Copa de la Liga, el Luifa señaló: “Me voy a tomar mi tiempo porque no quiero errar en la decisión”.

“Sé que están diciendo nombres de técnicos, pero lo desmiento categóricamente. No hay ningún técnico hasta después del miércoles. Estamos hablando con muchos, pero por respeto para ellos y también para la institución no es viable que tiremos nombres al azar”, completó.

EL BETO FERNÁNDEZ SE SIENTE PREPARADO PARA DIRIGIR A BELGRANO

“Esto es día a día. Estamos tratando de buscar la manera para llegar bien al partido del miércoles. Estamos preparados para ésto, pero no se puede pensar más allá de Lanús”, declaró Norberto Fernández, en la penúltima práctica antes de recibir al equipo de Ricardo Zielinski.

Norberto Fernández, el entrenador interino de Belgrano. (Prensa Belgrano)

“No pude hablar con Farré, es una lástima que nos haya tenido que dejar. Estas cosas pasan en el fútbol. No hay que olvidar todo lo que nos dio. El legado que dejó en Belgrano. Da la sensación como que uno está esperando para agarrar. No es así. Queremos lo mejor para Belgrano. El grupo está un poco caído y sentí lo mismo que ellos. Se fue una gran persona y una gran DT”, aseguró el Beto.

EL EQUIPO DE LIGA PROFESIONAL AL QUE PODRÍA IR GUILLERMO FARRÉ

Guillermo Farré, DT de Belgrano, en el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero. (Prensa Belgrano)

Según informaron en ESPN, Tigre despidió a Néstor Raúl Gorosito, también por la mala campaña. Marcha último en la Zona B, por debajo de Belgrano, y por eso, “Pipo” fue desvinculado de la conducción técnica del Matador. Un candidato a reemplazarlo es Guillermo Farré.