“A la U lo voy a llevar siempre en mi corazón. Es algo muy lindo que me pasó. Soy un hincha más y realmente me enamoré de este club”. Así se despidió Nahuel Luján, ex Belgrano, de Universidad de Chile. Uno de los grandes del fútbol trasandino que se salvó del descenso en forma agónica, ante Unión La Calera.

“Me quedan dos años de contrato pero me dieron de baja y no me tendrán en cuenta en 2022, por lo que tendré que rescindir contrato. La verdad es que siento mucho dolor. Agradezco a la gente por el aguante″, admitió el Gato.

Luján (25 años) se fue a Chile en febrero de 2021, en una operación de cerca de 400 mil dólares por la mitad de la ficha y con contrato por tres años. Su buen nivel en Belgrano hizo que un grande del fútbol chileno pusiera la mira. “Ahora a meterle a donde me toque ir. Algo lindo va a venir”, afirmó.