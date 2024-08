Belgrano: el Colo Barinaga ya luce los colores de Boca; ¿es el turno de Longo?

En el vértigo de una semana a puras transferencias en Belgrano, Juan Barinaga pasó la revisación médica en Boca y fimará contrato hasta diciembre de 2027. Y en las próximas horas se concretaría la salida de Santiago Longo.

La operación por el Colo Barinaga se cerró finalmente en 3.165.000 dólares, de los cuales a Belgrano le quedaron limpios 2,5 millones de esa moneda. Y la plusvalía del 15 por ciento en una futura venta del volante, que tiene 23 años. Así lo oficializó Belgrano en sus redes.

Barinaga debutó en Belgrano en 2019 y Boca se lo lleva como alternativa del puesto para el peruano Luis Advíncula, ya que Lucas Blondel sigue en recuperación y Nicolás Figal no conforma en ese puesto.

El primer partido del Colo en Boca, que este sábado enfrenta a Rosario Central, sería ante Talleres si se confirma el cruce por octavos de final de Copa Argentina este sábado 7 de setiembre en Mendoza.

CUÁL SERÁ LA PRÓXIMA TRANSFERENCIA DE BELGRANO

En las próximas horas se concretaría el pase de Santiago Longo a un club de Emiratos Árabes. Había ofertas de un club de la MLS pero en Estados Unidos ya cerró el libro de pases.

De hecho Longo no viajó a Rosario junto al plantel Celeste para el compromiso de este sábado a las 15 con Newell’s por el Torneo de Liga Profesional.

Capitán del equipo hasta la llegada de Juan Cruz Real, después el DT no lo consideró titular y el volante mostró su fastidio por no haber sido transferido. “Hubo cosas que no me gustaron. No se manejaron bien conmigo”, lanzó el lunes, tras la derrota con Gimnasia de La Plata en Alberdi.

El club al que se iría es el Sharjah FC de la ciudad con el mismo nombre en los Emiratos Árabes Unidos, en el Golfo Pérsico. Es considera la capital cultural de la nación.