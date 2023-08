Así se despidió Pablo Vegetti de Belgrano: los números que se extrañarán en el Pirata

Ya presentado formalmente en el Vasco da Gama de Brasil, Pablo Vegetti publicó en sus redes sociales una despedida y el agradecimiento a Belgrano y sus hinchas. Club en el que se consagró goleador por dos años consecutivos y obtuvo el ascenso a la Primera División.

Tras cuatro años vistiendo la camiseta de Belgrano y con 63 goles convertidos, el delantero se convirtió en ídolo. Y su despedida fue emotiva. “Llegó el momento de despedirnos, no es de la manera que lo esperaba, deseaba, soñé, pero no queda más que aceptar y mirar hacia adelante. Aunque íntimamente siento que ese día va a llegar porque ustedes y yo lo merecemos”, escribió el Tanque.

Y a corazón abierto remarcó: “Gracias en la palabra principal en esta despedida, gracias por tanto amor, por tanto cariño, por tanto respeto no solo a mí, sino a mi familia, que es lo más preciado que tengo en esta vida, acogieron a Vittorio como si fuese de cada uno de ustedes y eso para mí es lo máximo. Gracias porque me dieron todo, hasta lo que no tenían, jamás imaginé en mi vida que gente que “no conocía” me demuestre tanto afecto”.

“Lo que yo hice adentro y afuera de la cancha jamás va alcanzar para recompensar todo ese amor que me transmitieron. No dejen de vivir nunca de esta manera la pasión por su club trascienden fronteras”, añadió Vegetti en otro tramo de la publicación.

“También aprovecho para pedirles perdón si en algún momento les fallé, no fue mi intención, lo único que hice fue vivir para Belgrano. Me llevo lo mejor de cada uno de ustedes, me llevo lo mejor del club, me llevo a Alberdi en mi corazón y mi sangre pasó a ser celeste para siempre”, añadió.

“No me llevo los goles (aunque no se imaginan como voy a extrañar hacer goles en el Gigante y que los festejemos juntos), no me llevo campeonatos, no me llevo medallas ni estadísticas, me llevo que me reconozcan como ‘Pablo”, completó.

