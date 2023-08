Vive en Estados Unidos y se casó con un yankee fanático de Messi y Belgrano: ”Es más argentino que yo”

Aylén es una cordobesa que vive desde hace un tiempo en Minnesota, una ciudad al norte de Estados Unidos. Allí, se conoció con Sean, un yankee fanático de Messi y del Club Atlético Belgrano. Ambos se hicieron viral en las redes.

“Mi marido yankee es más argentino que yo”, sostuvo en un video la joven al notar que el hombre se había vestido completamente con el equipo de fútbol de la Selección Argentina y precisamente, con la remera del 10.

“¿Así vas a vestirte?”, le preguntó Aylén. “Sí, siempre”, respondió el hombre y ella le dijo entre risas: “Si no me vas a buscar así, no me busques”.

En el perfil de Sean se puede notar que es fanático de Messi y del Club Atlético Belgrano. “Decime que llegó Messi a Miami sin decirme que llegó”, escribió en un video mientras se puede observar al estadounidense bailando “Muchachos”, la reconocida canción de La Mosca.

Además, se puede notar que al joven le encanta tomar mate y Fernet con coca.

VIDEO: Un yankee fanático de Messi y Belgrano