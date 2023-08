Hasta las lágrimas por Messi y Argentina: el emotivo momento que vivió una mujer de Córdoba en Estados Unidos

Una mujer de Córdoba decidió mudarse a Minnesota, una ciudad al norte de Estados Unidos, y vivió un momento muy emotivo a la salida de su trabajo. El relato se hizo viral en las redes y no pudo contener las lágrimas.

El emotivo momento que vivió una mujer de Córdoba en Estados Unidos

“¡No sabes lo que me acaba de pasar en el trabajo! Sigo emocionadaza”, empezó el relato de la mujer que salía de trabajar.

“Estaba a las corridas, terminando mi trabajo para poder irme, y de repente, hago como zoom, y había un nene, un gringuito, que tenía la remera de Argentina. Le empecé a gritar ‘tenés la remera de Argentina’”, siguió contando la cordobesa.

En ese momento, el niño no entendía bien qué le decía la mujer, pero le contestó en Inglés: “Sí, es que yo lo amo a Messi y no sabes lo que es para mi. Estoy re emocionado porque ahora juega en Estados Unidos”. La argentina agregó: “Me dijeron que estaban re feliz, que Messi representaba la familia y los valores sanos”.

“Yo me empecé a emocionar para la mierda. Le regalé un par de chocolates y la abuela del nene se emocionó conmigo. Me preguntó si me quería sacar una foto”, contó impactada por lo que había ocurrido.

El particular momento de una cordobesa en Estados Unidos. Foto: TikTok

“O sea, ¿Vos entendés lo que es ver un remera de Argentina acá? No es algo que pase comúnmente en Minnesota”, dijo sorprendida. “Como será que extraño que con tan poquito uno se pone tan feliz. ¡Vamos argentina Papá!”, concluyó la cordobesa.

VIDEO: EL RELATO DE LA CORDOBESA