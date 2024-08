Así se despidió de Instituto el “Morta” Rodríguez, refuerzo de Argentinos Juniors

Instituto ofcializó este viernes la venta de un porcentaje del pase de Santiago Rodríguez, quien pasó a Argentinos Juniors. A la par, el delantero publicó en sus redes sociales un mensaje para el club de Alta Córdoba y sus hinchas.

“Nuestra institución informa que el delantero de 27 años fue vendido a Argentinos Juniors. El club de La Paternal adquirió el 80% de los derechos económicos y el 100% de los derechos federativos, conservando Instituto un 20% de una futura venta”, informaron desde Alta Córdoba.

Y agregaron: “Cabe destacar que el futbolista arribó a la Gloria en 2022 y logró el tan ansiado ascenso a la primera división para luego conseguir la permanencia en la categoría. El goleador disputó 94 partidos con la camiseta albirroja, convirtió 18 goles y realizó cinco asistencias”.

Santiago Rodríguez grita su gol ante Independiente. Vive un gran momento. (IACC).

“Firma contrato hasta el 31-12-2027 bajo el esquema contractual de productividad”, detallaron en Argentinos Juniors. El club de La Paternal viene de formalizar la venta de Luciano Gondou al Zenit de San Petesburgo (Rusia) en 12 millones de dólares y apuntó al goleador de Instituto como reemplazo.

El delantero Santiago Rodríguez jugará en Argentinos Juniors. (IACC).

LA DESPEDIDA DE SANTI RODRÍGUEZ DE INSTITUTO

“Hoy me toca despedirme de un gran club, donde aprendí muchas cosas. Donde me sentí un hijo más del club. No me alcanzan las palabras para agradecerles”, posteó Santiago Rodríguez en su cuenta en Instagram.

Santiago Rodríguez le dice adiós a Córdoba e Instituto (Foto: Gentileza Eric Carreras).

Con la gente estaré agradecido de por vida. Desde que me llegué me trataron muy bien. Es un club del que uno automáticamente se vuelve hincha. El club está por encima de todo y la gente es la que mantiene viva al club. Nosotros somos jugadores, laburamos, y somos parte de la historia. Les agradezco por mantener vivo al club”, completó.