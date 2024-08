El Talleres-Boca por Copa Argentina: confirmaron día, horario y la sede

La organización de Copa Argentina confirmó que el encuentro entre Talleres y Boca, por los octavos de final del torneo, se disputará el próximo sábado 7 de setiembre a las 20, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Del lado de Talleres preferían no jugar en esta fecha, porque hay Eliminatorias Sudamericanas y varios de los integrantes de su plantel están citados en sus respectivas selecciones. Pero Boca no quería moverse y no dejó alternativa.

TALLERES VS BOCA JUNIORS FOTO FEDERICO LOPEZ CLARO

Por otra parte, Talleres cambió de entrenador y tras la salida de Walter Ribonetto y de que este sábado contra Estudiantes de La Plata dirigirá Mariano Levisman; en las próximas horas anunciará el regreso de Alexander Medina. Y el “Cacique” tendría apenas una semana para preparar el partido contra el Xeneize, con el recuerdo de aquella final de Copa Argentina en 2021.

Alexander Medina y Andrés Fassi, el día de la presentación del DT uruguayo en Talleres, hace dos años. (Facundo Luque/Archivo)

El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final con Gimnasia La Plata, que dejó en el camino a Barracas Central. Y por el mismo cuadro vienen Vélez e Independiente para la semifinal. El Rojo goleó el pasado miércoles en Córdoba a Godoy Cruz, y Vélez eliminó a San Lorenzo.

EN QUÉ ESTÁ LO DEL CACIQUE MEDINA EN TALLERES

Al aguardo del anuncio oficial de Talleres, se van conociendo detalles de la contratación de Alexander Medina para su regreso a Talleres. El periodista César Luis Merlo (@CLMerlo en X) publicó que el Cacique cerrró trato con un vínculo hasta diciembre de 2025.

Los saludos entre Gandolfi, los jugadores y Alexander Medina, entrenador uruguayo, en la previa del partido entre Vélez y Talleres por la Liga Profesional. (Federico López Claro)

Y que dirigirá ante Boca, por los octavos de final de Copa Argentina. Este sábado estaría en el Kempes para presenciar el encuentro con Estudiantes, por la fecha 13 de Liga Profesional, con el interinato de Mariano Levisman, ex colaborador suyo.