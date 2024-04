Aquella hazaña de Belgrano ante River; y qué había pedido Julio Grondona para el Millonario

El 26 de junio de 2011 quedó grabado en las páginas doradas de la historia de Belgrano. Y es un recuerdo negro para River, porque el Pirata lo mandó la descenso, por primera vez en su rico historial. La Promoción de esa temporada las puso frente a frente, el Celeste se impuso en Alberdi 2-0 y en el Monumental empataron 1 a 1, en partido lleno de suspicacias.

El grito al cielo de Guillermo Farré luego de su gol en el partido que Belgrano empató con River en la Promoción de 2011. (La Voz / Archivo)

Guillermo Marconi, fundador de SADRA y jefe de los árbitros por aquel entonces, reveló que Julio Grondona, el presidente de AFA, le pidió que intercediera para que River no perdiera la categoría. “La ida y la vuelta la dirigieron dos árbitros míos: Néstor Pitana y Sergio Pezzotta. Julio no me pidió algo puntual, pero me dijo: ‘Guillermo, si River se va al descenso esto es un desastre”, reveló en una entrevista en De una con Niembro.

Y agregó más detalles de esa charla con Grondona: “Me dijo ‘vengo de la Quinta de Olivos, me llamó la Presidente (Cristina Fernández de Kirchner) y me manifestó que había mucha preocupación porque si River se iba al descenso se incendiaba el país”.

Grondona, ante un momento decisivo de su gestión al frente de la AFA.

“En el entretiempo del segundo partido, Julio me llama y me dice: ‘¿Por qué no cobró ese penal a favor de River?’. Al día de hoy todavía no sé porqué no lo cobro. ‘No, Guillermo. Esto nos mata’, fue el textual de Julio. Mi mujer está de testigo. En el segundo tiempo Pezzotta dio un penal que no fue. No cobró el que fue y dio el que no fue. Esa fue la única vez que Grondona me pidió algo y lamentablemente no lo pude cumplir”, completó Marconi.

LOS PENALES DE LA POLÉMICA EN EL RIVER-BELGRANO

A los 25 minutos del primer tiempo, cuando River ganaba 1 a 0 y necesitaba el segundo, Claudio Chiqui Pérez le cometió un claro penal a Leandro Caruso, una falta que fue ignorado por Sergio Pezzota.

En la segunda mitad, River tuvo un penal que no fue, sancionado por otro grosero error del árbitro, pero Juan Carlos Olave se lo atajó al delantero Mariano Pavone.