Apareció la conductora del monopatín que chocó con el auto de Oscar González en septiembre

El accidente fatal en Altas Cumbres, protagonizado por el legislador Oscar González, destapó una serie de cuestiones que pusieron en jaque su rol al volante. En este sentido, apareció la conductora del monopatín que, en septiembre, chocó contra el auto del funcionario.

El siniestro vial ocurrió en inmediaciones a la Casa de Gobierno. Tras el hecho, desde el entorno de González, negaron que haya sido de gravedad y confirmaron el buen estado de salud de la joven. Sin embargo, este martes, la conductora aseguró que no fue “apenas un raspón”.

El relato de la conductora del monopatín

“El 9 de septiembre yo salgo de trabajar en el monopatín, me acuerdo haber pasado las vías, vi el semáforo en verde y después de eso nada, ni un recuerdo”, comenzó contando Nazarena Torres a Mitre Córdoba.

Aseguró que no recuerda cómo fue la mecánica del choque porque quedó en estado inconsciente. “Me tratan de reanimar y abro los ojos y tengo la cara del señor que me choca y otra persona más, que no sé si se acerca o estaba con él en el auto. El auto que me choca no sé, no lo recuerdo”, admitió.

Y siguió: “Después me vuelvo a desmayar y me despierto en la ambulancia que me lleva al Hospital de Urgencias. Estoy en el pasillo, se me acercaron médicos que les decía que no recordaba nada. De ahí me hacen tomografías, electro, laboratorio y la tomografía da que tengo hemorragia por eso quedó internada esa noche del viernes”.

Una lesión que requirió tiempo de recuperación

“En el tomógrafo veo médicos, me pongo nerviosa, me tranquilizan un poco y me despierto después en la habitación que ahí me dicen que tengo que quedar internada y llamaron a una amiga y hermana”, indicó.

Al día siguiente, Nazarena se enteró que había sido atropellada por Oscar González. “No sé de dónde sacan que fue un raspón. Yo me voy inconsciente por un raspón”, aclaró.

Por último, agregó que hasta el momento no presentó denuncias porque estaba en recuperación y que pedirá los registros de las cámaras para ver qué pasó. “Fue un golpe fuerte en la cabeza. Pero ya volví a trabajar”, dijo y detalló que estuvo dos semanas y media sin poder retomar sus actividades.

La versión de González sobre el choque contra el monopatín

Cuando ocurrió el siniestro, Oscar González contó a La Voz que venía saliendo del Centro Cívico con el semáforo en verde cuando sintió un impacto en la parte trasera de su auto de un vehículo eléctrico.

“Una chica chocó de atrás mi auto. Yo venía con el semáforo en verde. No tuvo ningún problema. Fue llevada al Hospital de Urgencias para un chequeo de rutina. Ahora me estoy yendo a hacer un estudio de sangre, tal como corresponde en estos casos”, dijo.

Y agregó: “Sentí un impacto en la parte de atrás del auto. Pensé que había reventado una goma. La joven venía con casco afortunadamente”.