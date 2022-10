Habló el abogado de Oscar González tras el accidente fatal en Altas Cumbres

El pasado sábado, el legislador Oscar González protagonizó un fatal siniestro en Altas Cumbres que acabó con la vida de Alejandra Bengoa (56). Mientras que los familiares de las víctimas apuntan contra el funcionario, el abogado defensor del señalado mencionó que tiene una “versión contraria” de las causas del accidente.

Miguel Ortiz Pellegrini asumió la defensa del Legislador de Córdoba, Oscar González, quien aseguró que tomó contacto con la familia pero no con el político por “su estado de shock”.

El legislador Oscar González en el programa Voz y Voto, el programa político de La Voz. (Javier Ferreyra)

En diálogo con Arriba Córdoba, el letrado precisó: “He hablado con familiares, aún no he podido hablar con él. Está muy afectado y no podía contarme su versión. Lo que tengo son testimonios de la familia que hablan de una situación contraria”.

Versiones que maneja la defensa de González

El parte policial de ese momento, indicó que se trató de un choque frontal entre dos vehículos, una Renault Sandero y una camioneta BMW. En el primer auto, viajaba la víctima fatal y dos adolescentes que están en estado reservado. En el segundo, González.

Accidente en las Altas Cumbres protagonizado por el legislador Óscar González (gentileza) Foto: gentileza

Un día después del hecho, el papá de una de las jóvenes internadas, Gustavo Álvarez, habló con Vía Córdoba y puntualizó que González “invadió el carril contrario en zona de doble línea amarilla”. Como consecuencia, se produjo el impacto.

El dolor y reclamo del papá de una de las adolescentes hospitalizadas. Foto: Facebook

Sin embargo, Ortíz Pellegrini negó estas versiones y habló de una situación contraria. “La versión que yo tengo es que la señora es quien sobrepasa a González”, deslizó el abogado. Aunque aclaró que son trascendidos de la propia familia del funcionario.

Finalmente, la defensa habló de los privilegios que podría tener al ser funcionario provincial y aseguró: “Hay que afirmar que González es una persona normal, que va a estar sometido a la Justicia ordinaria”.