En el medio de tanto dolor, no dejan de aparecer detalles del gesto humano y heroico de Marilena Bossio, la joven cordobesa que entregó su vida para salvar la de un niño de 8, en las aguas del lago Cardiel en el sur argentino, este fin de semana.

Desde la Patagonia, su amiga Deborah Acosta, ha aportado su testimonio de cómo fueron estos últimos instantes de Marilena, ya que ella también formó parte de la excursión kayak que terminó en tragedia, con las muertes de la veterinaria cordobesa de 26 años y otras tres personas más.

“Acá a los kayaks los alquilan, pero nosotras llevamos uno de una amiga para tres personas y mi prima llevó uno para una persona. Hicimos una ronda, descargamos las cosas y estaba muy lindo. Salíamos en kayak a cada rato y había también otras personas”, contó a Cadena 3.

Seguidamente, comentó cómo influyeron las condiciones del clima, para el fatal desenlace: “estábamos en la orilla todas porque se empezó a levantar viento” y allí fue que advirtieron que había un niño en el espejo de agua, sobre una tabla y cómo Marilena ingresó a rescatar al pequeño.

“Había una familia con este nene de 8 años, que agarró una tabla y se metió al agua y empezó a decir ‘me lleva, me lleva, me voy’. Los primeros en reaccionar fueron un chico que estaba pescando y se tiró nadando y Marilena que agarró el kayak para una persona, le llegamos a alcanzar un salvavidas, pero ella no nos dio tiempo de nada”, agregó.

“Marilena estaba sola, cada vez más adentro del lago. Apenas llegó al nene le puso el salvavidas y ató su tablita al kayak porque lo llevaba y la tablita siempre estaba detrás del kayak. A ella no le alcanzamos a dar salvavidas”, se lamentó y contó que “yo me fui a las 12 porque también me descompuse y al ratito la encontraron en la orilla”, lamentó.

Finalmente criticó a las autoridades y expresó que “esto es falta de gestión de los políticos a quienes les damos el poder. Acá, los bomberos no tienen nada, hay cosas que se caen abajo en el cuartel. Si hubiera habido un equipo de rescate, una lanchita que los buscara estaría con vida. Marilena estuvo hasta las 10 de la noche nadando, pasaron un montón de horas en las que no hicieron nada”, acusó.