Lejos de ser divertida, la broma pesada que denuncia una vecina de Alta Gracia puede traer serias consecuencias, en medio de la preocupación general que ha despertado la segunda ola del coronavirus en la provincia de Córdoba.

Mirá también: el parte diario de la pandemia en Córdoba.

Necesitada de conocer el estado de su salud, la mujer concurrió al Centro de Hisopados de Dino Carignani de la ciudad del Tajamar y allí le confirmaron el diagnóstico positivo para covid-19 y también le dijeron que “estaba embarazada” , relató.

“No me habían sacado sangre ni hecho una muestra de orina, de todos modos me dijeron eso y me quedé mal todo el día. Yo salí mal de ahí, se me bajó la presión y andaba con mi bebé en brazos”, relató la mujer en declaraciones a diario Resumen.

Seguidamente contó que horas más tarde se comunicaron con ella desde el Centro de Hisopados, para aclararle que todo se había tratado de una broma: “me dijeron que todo ‘había sido una broma’. Obvio que me enojé porque no se jode con eso”, relató y luego dijo “estuve mal toda la tarde, cómo pueden hacer esas bromas”, protestó la vecina.