Cuando parecía que sería arquero de Belgrano, terminó por recalar en Talleres. Y Alan Aguerre resaltó que no viene “de paseo”. La pelea por el puesto y en la triple competencia y el clásico a la visita con el Pirata.

“En Newell’s estaban esperando que un club ponga plata para llevarme y una vez libre decidí tomar la decisión de venir a Talleres, que es la mejor propuesta. Analizás a Talleres y es un equipo grande. Cuando lo enfrenté jugamos a estadio lleno, y mirá que el Kempes es grande. Las recomendaciones de gente que te muestra lo grande que es la institución seduce mucho al jugador a la hora de tomar la decisión”, explicó el arquero en ronda de prensa.

También se enfocó en un 2022 muy competitivo. “Hay que tratar de sostener lo que se logró en el torneo pasado. La vara está muy alta y lo primero que vi fue el proyecto futbolístico. Talleres me contrató por un motivo, es un club muy preparado en ese sentido. A nivel grupal el objetivo es tratar de ser competitivos en los tres frentes. En lo individual, no vine acá de paseo, vine en busca de mi lugar”.

El nuevo arquero Albiazul añadió: “Son mis primeros entrenamientos, me hubiera gustado estar antes y sumarme al principio de la pretemporada pero estaba con problemas en mi anterior club. Me siento muy cómodo en el arco, maduro. Talleres me sorprendió para bien. Las instalaciones espectaculares, lo moderno, lo predispuesto del personal para mejorarte como jugador. Espero aprovechar todo”.

Hoyos y Herrera

“Guillermo Hoyos es un técnico al que le gusta que el arquero juegue con los pies y sea una opción, le da mucha importancia. Le gusta mucho el arco rival, el juego intenso”, describió Aguerre al ser consultado sobre el DT Albiazul.

“Son características de juego que a mí me gustan. Me conocía perfectamente, me dejó muy buenas sensaciones. Es un técnico muy preparado para este momento de Talleres”, enfatizó el arquero.

Y justamente, también se refirió a su competidor en el puesto. “Guido (Herrera) es un excelente arquero pero siempre es buena la competencia interna. Hace que uno no se relaje y estés buscando tu oportunidad. Vengo a hacer mi propia historia acá”. Y agregó: “Joaquín (Blázquez) me pareció un arquero excelente y recién está comenzando. Se hace fácil entrenar de esa manera, se le ve mucho futuro”.

Pero además, desde su experiencia, apuntó a otros de los refuerzos, en este caso como enganche. “Me gustó mucho el chico Garro, muy técnico. En cuanto a los nuevos, me parece que Talleres incorporó muy bien. Se busca un perfil de jugador acorde a la institución”, afirmó Aguerre.

El clásico cordobés

El lunes a las 21 en el Kempes, Talleres y Belgrano paralizan Córdoba. “Vengo de una ciudad donde el clásico es lo más importante del año. Recién me estoy adaptando pero sé de la importancia del Talleres-Belgrano, los clásicos se ganan por más que sea un amistoso. Para Talleres arranca todo el lunes”, aseguró Aguerre.

“El plantel está muy preparado para el partido del lunes. El técnico ya va dando indicaciones de lo que pretende y analizando al rival. Lo queremos ganar, damos el cien por ciento en todo aspecto. De ganar el clásico llegamos con mejores aspiraciones al torneo. Sería importante un triunfo”, resaltó.