Luego de los 90 minutos en los que Talleres igualó sin goles ante Chaco For Ever, por 16avos de final de la Copa Argentina, Alan Aguerre empezó la definición por penales con mucha confianza. Ya era la figura por mantener el arco invicto y más después de atajar dos de los tiros de penal.

El arquero, héroe de la noche salteña para la T, dijo apenas encaró la cámara de la transmisión oficial: “No me toca estar, es difícil porque estaba acostumbrado a jugar, pero sabía a qué venía y hay que estar preparado, con predisposición para cuando me toca atajar. Talleres está en uno de sus mejores momentos de su historia”.

Talleres vs Chaco for Ever en Salta (Prensa Talleres) Foto: prensa talleres

Y con respecto a la definición, el cuidapalos opinó: “Tenía estudiado a los pateadores, pero después fueron tres los que patearon, por suerte hubo muchos yerros y por suerte salió mejor para nosotros”.

Pero también fue autocrítico con el momento futbolístico del equipo albiazul. “Entramos en una merma futbolística, no jugamos bien contra Arsenal (por la Liga Profesional), pero hay que seguir, se nos viene Central Córdoba que será un rival duro y después los octavos (de la Copa Libertadores) con Colón. Esto es día a día, lo positivo es que seguimos en la Copa Argentina y tenemos el cruce con Colón en la Libertadores”, cerró el uno.