Luego del empate ante Arsenal del sábado pasado, Talleres se mide ante Chaco For Ever por los 16avos de final de la Copa Argentina. El partido se juega en el estadio Padre Martearena de la ciudad de Salta. El ganador jugará, en octavos, ante Aldosivi o Newell’s.

En el equipo albiazul es titular el arquero Alan Aguerre, que ingresa por Guido Herrera. La otra novedad es que el técnico Pedro Caixinha dispuso que Fernando Juárez sea el segundo volante central acompañando a Rodrigo Villagra.

También se dará el regreso de Julio Buffarini, que recibió la habilitación en horas de la tarde e irá al banco de suplentes. Federico Girotti y al uruguayo Christian Oliva también esperarán su oportunidad entre los sustitutos.

El partido

De entrada, Talleres quiso poner condiciones. Antes del minuto, pudo abrir el marcador con una buena jugada por derecha que le quedó a Matías Godoy que definió desviado.

Talleres enfrentó a Chaco For Ever en Salta por la Copa Argentina. (Prensa Copa Argentina)

El equipo chaqueño tuvo algún avance pero no pudo evolucionar mucho en la cancha por la presión alta de los jugadores de la T que no dejaban salir de su campo al rival.

Recién a los 20, un centro de Cuello a rastrón que Aguerre interceptó tirándose a los pies de Garnerone, fue la primera respuesta del equipo chaqueño.

Cuatro minutos después, un centro perfecto de Esquivel le cayó a Enzo Díaz que metió el cabezazo que se estrelló en el travesaño del arquero Mattalía. A los 33, el cuidapalos se lo sacó a Godoy después de un tiro libre de Esquivel.

Talleres enfrentó a Chaco For Ever, en Salta, por los 16avos de la Copa Argentina. (Prensa Talleres) Foto: Prensa Talleres

En el segundo tiempo, jugando de contra, Chaco For Ever tuvo un par de ocasiones de gol antes de los 10 minutos. El primero fue Garnerone, ex Belgrano y Racing de Nueva Italia, que definió mal una jugada por izquierda. Luego fue Aguerre el que le sacó el gol a Novero.

A los ocho, se produjo el regreso de Julio Buffarini al equipo albiazul. El lateral volante ingresó por Fértoli para intentar colaborar con el equipo que no podía con el rival que le planteaba, hasta ese momento, un partido inteligente. A los 15 tuvo otra oportunidad con Álvaro Cuello que definió mal.

Formaciones de Talleres y Chaco For Ever

Talleres: Alan Aguerre; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Matías Esquivel, Rodrigo Villagra, Fernando Juárez; Héctor Fértoli, Matías Esquivel y Matías Godoy; Michael Santos. DT: Pedro Caixinha

Chaco For Ever: Joaquín Mattalia; Gaspar Triverio, David Valdez, Mauro Martínez y Franco Canever; Enzo Bruno, Diego Sánchez Paredes y Álvaro Cuello; Gonzalo Lucero; Emanuel Díaz y Gastón Novero; Martín Garnerone. DT: Daniel Cravero.

Árbitro: Jorge Baliño

Estadio: Padre Martearena de Salta