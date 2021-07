Gabriela Bustos, la esposa del bombero que conducía la autobomba que chocó contra un vehículo particular hace más de dos semanas, pidió que lo liberen. La mujer aseguró que su esposo Julio Morán Suárez, quien está detenido e imputado por homicidio, es inocente.

“Sufrimos porque está encerrado, no podemos verlo y muy poco sabemos de él. Es injusto. Él no es culpable”, lamentó Bustos. “Iba a salvar otras vidas. Fue un accidente. No quiso que sucediera eso”, consideró en diálogo con El Show de la Mañana.

El bombero fue aprehendido este lunes por la tarde luego de que falleciera Luis Antonio Pujol (51), conductor del vehículo contra el que chocó la autobomba. Cabe destacar que Pujol se encontraba en coma desde hace más de dos semanas.

“Entendemos la parte de la otra familia. También hay otra parte. Hay familia, padre, hijos”, reconoció Bustos. Pero aseguró: “Estamos desesperados”. Y sentenció: “Como hay testigos de que no estaba prendida la sirena, también hay testigos que dicen que sí iba prendida”.