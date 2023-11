A Maxi Guidici le preguntaron si volvería con Juliana Díaz y dio una contundente respuesta

Luego de haber superado el problema emocional y de salud que terminó con su internación en el Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, a Maxi Guidici le preguntaron si volvería con su expareja, Juliana Díaz, y dio una contundente respuesta.

El exparticipante de Gran Hermano se encuentra en Córdoba capital, trabajando en el hostel previo a su ingreso al reality. En ese marco, abrió un ida y vuelta de preguntas y respuestas con su comunidad en la plataforma Instagram.

Son varios los ex participantes de Gran Hermano que han perjudicado su salud mental.

MAXI GUIDICI RESPONDIÓ SI VOLVERÍA CON JULIANA DÍAZ

Entre tantas consultas, una que no pasó desapercibida fue “¿volverías con tu ex?”, es decir, la mujer nacida en Venado Tuerto. Guidici no esquivó la interrogante y aseveró con una particular selfie: “Antes...me hago gay”.

La respuesta de Maxi Guidici sobre si volvería con Juliana Díaz. Foto: Instagram

De esta manera, cortó de raíz toda posibilidad de reestablecer un vínculo amoroso con la sagitariana que participa del programa Bailando 2023. Por otro lado, Guidici también confesó que está abierto a conocer a otra persona.