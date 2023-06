A más de un mes del ataque, la adolescente de 15 años baleada en Córdoba será operada nuevamente

La adolescente fue baleada por un ladrón que quiso robarle en la puerta de su casa, cuando volvía del colegio, en barrio Villa los Filtros. La víctima pasó varios días en un hospital y luego fue dada de alta. Sin embargo, deberá someterse a otra operación.

Su papá, Bernabé, contó que aún falta un tiempo largo para que tenga vida normal. “Aún no puede ir a la escuela”, dijo en diálogo con Cadena 3.

“Cuando salió del hospital los médicos me dijeron que tiene que hacer otra operación. Ella lleva una bolsita, porque no puede hacer una fuerza, o puede sentarse rápido y cuando hace un poquito mal movimiento la bolsita se despega. Entonces ella no puede ir al colegio”, expresó el hombre,

La joven se encuentra en reposo desde que salió del nosocomio y espera la próxima operación. La adolescente detalló en otra entrevista que quiere ser azafata y seguir estudiando, pero por el momento, permanece limitada por su estado de salud.

Con respecto al padre, contó que hace “changas” para poder mantener a sus hijos. “La verdad que no estuve trabajando, durante este tiempo estuve en la casa con mi hija porque no la podía dejar, y ahora, la plata no alcanza y tengo que salir si o si para poder sostener mi familia. La necesidad que me obliga es ir a trabajar y traerle todos los días el pan del día”, lamentó el hombre.