Agustina Pupich comenzó a abrirse paso en el mundo del modelaje desde los 17 años, gracias a su gusto por sacarse fotos y publicarlas en redes sociales, que desembocó en que la convoquen reconocidas marcas para que forme parte de diferentes producciones.

En diálogo con Vía Córdoba, la fanática de River contó cómo comenzó su historia en el modelaje, el gran salto a Buenos Aires, sus planes futuros que tienen a Telefé en el camino y la relación con sus casi 300 mil seguidores en Instagram, donde comenzó todo.

Justamente esta red social es la principal protagonista de la historia de esta cordobesa. "Arranqué a los 17 porque me gusta sacarme fotos. Empecé a subirlas en Instagram y me hablaron marcas para hacer producciones", comenzó contando.

La modelo cordobesa Agustina Pupich.

Crear su propia suerte

Pero ese no fue el momento que realmente le hizo plantearse una carrera como modelo. Incluso comenzó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, donde actualmente debería haber comenzado a cursar tercer año, pero por cuestiones laborales le puso pausa.

Sería el 2019 el año definitivo para que Agustina tomara las riendas de su destino: "El año pasado me enganché mal porque me estaba yendo bien y me llamaban muchas marcas. Decidí arriesgarme", explicó con total naturalidad.

Esa decisión cambió su vida para bien y fue allí donde comenzaron a llegarle más y más propuestas. Pero ella no se quedó solamente con eso sino que también fue en búsqueda de oportunidades y a crear su propia suerte. De esa forma es como contactó con la agencia de modelos Multitalent Agency.

Agus Pupich, la joven modelo cordobesa que la rompe en redes.

"Yo misma decidí mandarles fotos. Les mandé un mail con algunas que elegí y tuve la suerte de que me llamaron y quedé. Ahora iba a firmar contrato. Desde hace 15 días ya soy parte de la agencia", comentó con orgullo.

Agustina llega a esta nueva etapa con gran experiencia a pesar de su corta edad. Marcas como Maybelline, Jägermeister y hasta Dior la tuvieron en alguna de sus campañas. También Ricky Sarkany y otras marcas argentinas la convocaron.

Futuro lejos de casa

Todos estos cambios y este crecimiento en su carrera también la llevaron a tomar otra gran decisión: alejarse de la familia para hacer lo que le gusta. La oportunidad también llegó a comienzos del 2020, pero todo se vio frenado por la cuarentena impuesta por la pandemia de coronavirus.

Otra vez Instagram fue protagonista. Un día llegó el mensaje de un productor informándole sobre un casting para un programa de televisión. Luego de haber rechazado otras ofertas por diferentes razones, decidió aceptar.

Agustina Pupich, la modelo cordobesa que la rompe en redes.

Así como Instagram la llenó de cosas buenas, también vivió algunas más incómodas. "Siempre está el comentario desubicado o equivocado respecto a estereotipos de las modelos. Algunos me pueden llegar a incomodar, pero los dejo pasar y trato de que no me importe", comentó entre risas.

Agus Pupich, la joven modelo cordobesa que la rompe en redes.

Mas allá de las redes

Pero la vida de Agustina no pasa solamente por las redes y por propuestas laborales. Su familia ocupa otro plano de gran importancia y es allí donde también se encuentra lo que podría ser considerado un "punto débil" de la cordobesa.

"Tengo un hermanito de 8 que lo voy a extrañar mucho. Pero allá en Buenos Aires hice muchas amistades y voy a hacer lo que me gusta, eso me pone contenta", explicó en ese sentido.

Agustina Pupich, la modelo cordobesa que la rompe en redes.

Lógicamente que todo esto no sería posible sin el apoyo de su familia: "Ellos ya están acostumbrados, me apoyan en todo y les encanta que haga todo esto y esté en esta movida. Lo único que me piden es que me cuide por si no conozco al fotógrafo o algo, pero nada más".

Si bien la cuarentena postergó uno de sus proyectos, le permitió por otra parte volver a reunirse con su familia y disfrutar esos momentos. "La cuarentena tuvo sus altibajos, al principio estaba decaída porque estaba en Buenos Aires y me tuve que volver. Pero aproveché para estar con mi familia, vi un montón de series y películas", destaca la cordobesa que puso en el podio de sus preferidas a Breaking Bad, The Sinner y Walking Dead.

Agus Pupich, la joven modelo cordobesa que la rompe en redes.

Ahora es tiempo de cambiar de página y empezar a pensar en su propio futuro, en Buenos Aires, lejos de casa pero con los objetivos claros que ella misma confiesa: “Quiero llegar a ser una modelo importante, reconocida y recibirme sí o sí”.