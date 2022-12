En microbikini y desde Córdoba, Agustina Pupich confirmó que está soltera

La modelo Agustina Pupich se encuentra en su Córdoba natal disfrutando de su familia y amigos, pero no deja de mostrarse activa en las redes sociales. A través de Instagram, la joven despejó dudas de su situación amorosa.

La influencer compartió una foto en la que se mostró en microbikini desde la pileta de su casa y revolucionó la plataforma. “¿Y este partido? Solitaria”, escribió “Agus” aprovechando el furor que existe por el Mundial Qatar 2022 para confirmar su soltería.

Agus Pupich revolucionó Instagram con una foto en microbikini desde la pileta de su casa. Foto: Instagram

El posteo no tardó en sumar me gustas y en menos de un día ya acumulaba 14 mil corazones rojos además de interminables comentarios entre los que no faltaron propuestas de sus seguidores. “La Diosa de Córdoba sí existe”, “Qué bomba”, “Sos terrible partido”, fueron algunos de los mensajes que recibió Pupich.

Pupich también tiene miles de seguidores en TikTok y Twitch. Foto: Instagram

Quién es Agustina Pupich, la modelo cordobesa que la rompe en Buenos Aires

Agustina Pupich es una joven cordobesa de 23 años que se dedica al modelaje y es representada por la agencia Multi Talent. Por este motivo, se fue a vivir a Buenos Aires y comparte su trabajo con sus más de 340 mil seguidores de Instagram.