Desde Vía Concordia comentábamos hace unos días el lanzamiento de Pedro Galimberti a la carrera por la provincia tras comenzar a mostrar signos evidentes de la intención de aspirar a la gobernación en 2023 e incluso a un cargo legislativo en las elecciones de este año.

El actual intendente de Chajarí continúa dando señales de sus aspiraciones políticas; ahora compartió en sus redes sociales imágenes de la visita que el ex precandidato a intendente de Concordia y ex presidente de la Delegación Argentina en CTM, Roberto Niez, le realizó en su ciudad. “Roberto Niez me visitó en Chajarí”, fue el título elegido por el presidente municipal para acompañar la fotografía que retrata el encuentro.

“Hoy por la tarde, en Chajarí, recibí a Roberto Niez, dirigente del PRO, oriundo de Concordia”, explicó Galimberti y agregó de manera determinante que “En Concordia y en todo Entre Ríos tenemos desafíos enormes”.

“Desde Juntos por el Cambio tenemos que fortalecernos como espacio y estar juntos para construir propuestas de cambio que mejoren la vida de los vecinos en cada una de sus comunidades”, expresó finalmente el actual intendente de Chajarí.