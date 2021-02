El intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, expresó una opinión crítica hacia el gobierno nacional tras desatarse el escándalo por el “vacunatorio VIP” en el ministerio de Salud; en su cuenta de Twitter expresó que “el discurso de la igualdad y la solidaridad que pregonaron en la pandemia queda, ahora, desnudo con el escándalo de las #VacunasVip. ‘Tenemos Ministerio’, decía Gines González García. También tenía amigos con privilegios”.

El presidente municipal aprovechó la oportunidad y agregó además que “En Entre Ríos hay sospechas de casos similares. Inescrupulosos”, sentenció. Quien recogió el guante fue el ex gobernador Jorge Busti quien le pidió al intendente que “no generalice” al tiempo que agregó: “si tiene información, haga la denuncia. No todos somos lo mismo: tengo 73 años, he sido tres veces gobernador de esta provincia y me voy a inscribir para vacunarme el día lunes como cualquier otro entrerriano”.

La respuesta de Galimberti no tardó en llegar: “Estimado Jorge, no generalizo. Si prefiere que le pongamos nombre propio a la situación alcanza con citar el proceso de investigación impulsado por el Intendente Arévalo de Feliciano. Hay, además, casos que trascendieron en los medios”, expresó haciendo referencia a las sospechas surgidas hace dos semanas en Feliciano por posibles vacunaciones de privilegio de funcionarios y una diputada.