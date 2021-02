Por estas horas está en agenda nacional la noticia del “Vacunatorio VIP” que funcionaba en el interior del Ministerio de Salud de la nación y que le costó el cargo al ex ministro Ginés González García en el día de ayer. Pero en Entre Ríos este hecho ilícito que desató un escándalo nacional tiene un correlato en la localidad de Feliciano donde hace dos semanas el intendente Damián Arévalo solicitó a las autoridades provinciales información sobre el plan de vacunación contra el Covid-19 en el hospital local General Ramírez luego de que se conociera una presunta vacunación VIP de funcionarios y una diputada.

A través de una conferencia virtual en su página de Facebook, el presidente municipal reconoció que fue informado de que la ciudad entrerriana “no se habría cumplido con el plan estratégico de vacunación que se debe aplicar en cada uno de los hospitales de nuestro país”; y es por eso que solicitó “la intervención de las Redes Integrales de Salud de la provincia y el Ministerio de Salud para que investigue si hubo alguna deficiencia, algún error, anormalidad o ilegalidad cuando se estuvo vacunando en esta primera etapa. También he solicitado un listado de quiénes han sido vacunados en San José de Feliciano y los motivos de la vacunación para el encuadre de acuerdo a los protocolos pertinentes”, detalló.

Arévalo dejó en claro que se trata de “cuestiones que son importantes poner en conocimiento del vecino para que no haya rumores. No me voy a desentender del tema por eso hice las solicitudes correspondientes para evaluar las responsabilidades en caso de que haya habido ilegalidad en el manejo de las vacunas que llegaron a San José de Feliciano”. Luego agregó que “si hay algún funcionario municipal en algún incumplimiento, automáticamente será suspendido de sus funciones y deberá esperar a que se deslinden responsabilidades”.

El rumor que comenzó a correr por entonces indicaba que un funcionario de Desarrollo Social, de su gobierno, y la ex intendenta y actual diputada provincial Silvia ‘Nene’ Moreno (PJ) habrían sido inmunizado, cuando no les correspondía darse la vacuna.