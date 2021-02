El periodista concordiense Fernando “Topo” Di Gaetano será el encargado de relatar para todo el país cada una de las fechas del Turismo Carretera y del Turismo Nacional luego de ser convocado por el equipo de “Puesta a Punto” de Radio Nacional.

El nuevo desafío implica un gran logro en la carrera profesional del joven concordiense y un verdadero sueño cumplido. “Estar aquí, es como jugar en primera, como la vida de un futbolista que comenzó a jugar en el barrio y después de pasar por las distintas divisiones llegar a lo más grande”, reconoció en un diálogo con 7Páginas.

Fernando Di Gaetano en Radio Nacional Fernando Di Gaetano

Di Gaetano debutará con el nuevo desafío este domingo con la primera fecha del calendario en el autódromo Roberto Mouras de La Plata; “luego tengo TN en Bahía Blanca, para volver al TC en San Nicolas, así que son tres fines de semana para luego descansar dos y de ahí se vienen cinco fines de semana continuados de trasmisión”, detalló.

Una vida vinculada al relato deportivo

Aprovechando la previa a su viaje a La Plata, el periodista contó que comenzó desde muy pequeño, “tendría unos 6, 7 años cuando empecé a relatar partidos de futbol con un álbum de figuritas de los equipos de primera división, así que en mi locura también estaba la intriga de saber cómo era una radio por dentro, por eso que a mi fantasía de relatar partidos de futbol también le agregaba las publicidades que sacaba de las páginas amarillas, y así jugaba a ser mi propio relator”, rememora.

En un momento comenzó a perderle el gusto al fútbol y comenzó a inclinarse por el automovilismo, “y así llega mi primer gran paso, cuando comencé a trabajar en La Gaceta Deportiva de radio LT 15, junto a Jorge Eduardo Scarinci, quien no solo me dice que yo debía relatar automovilismo y básquet, sino que con solo 18 años me lleva a relatar una carrera de TC 2000 en la radio de Carlitos Fulladoza, y a partir se me abrió el camino para otras disciplinas deportivas y la posibilidad de irme a trabajar a Chajari con Jorge Ballay, donde estuvimos 10 años con las categorías provinciales”, cuenta sobre su trayectoria.

Di Gaetano logró también dirigir su propia radio, “FM Estancia”; y por la misma época recuerda un hecho que fue trascendental en su carrera, “un día relatando una carrera en el autódromo de Concordia el director del programa Puesta a Punto, me escucha y me propone trabajar con ellos, así que a partir de ahí nace todo esto”.