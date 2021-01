El intendente mantuvo una reunión con un enólogo especializado de la provincia, quien brindará una capacitación para productores vitivinícolas a cargo de Comodoro Conocimiento y Comodoro Turismo.

El objetivo es incentivar la generación de un producto con mucha potencialidad de adaptación para el suelo de la ciudad y que puede ser generador de empleo y de marca regional. Está dentro del proyecto del mandatario Juan Pablo Luque de diversificar la producción de la ciudad.

Por eso, se brindará un taller con distintos productores locales que quieren trabajar en vitivinicultura. El mismo fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante y se van a coordinar acciones de continuidad de este taller promoviendo la actividad.

Está propuesto por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, que conduce Leandro Cavaco.

Reunión en Comodoro entre autoridades y productores

Además, Caridi valoró la coordinación con el Ente Comodoro Turismo mediante el cual “se van a coordinar algunas actividades destinadas a mejorar la capacidad gastronómica de la ciudad o asociarla a algún otro proyecto productivo; además de trabajar “con los proveedores turísticos locales o empresarios gastronómicos de la región, para que puedan el día de mañana valerse de un recurso local como marca registrada de Comodoro. Ese es nuestro deseo y el del intendente”.

Sobre las cualidades de apostar a esta producción, el funcionario resaltó que “Comodoro tiene toda la potencialidad tanto para lo que es vitivinicultura como olicultura. El intendente nos ha pedido redoblar los esfuerzos y vamos a estar brindando herramientas desde la Municipalidad para quienes realmente quieran producir a escala social o a gran escala”.

“Una actividad que antes se desconocía o era impensada”

El primer viñedo funciona en Kilómetro 18 está en pleno proceso y surgió a partir de un proyecto familiar que busca producir el primer vino comodorense de autor.

En este marco, Leandro Cavaco señaló que “esto surgió debido a que el emprendedor, Mauricio Sánchez, decidió poner en producción un viñedo en la Zona de Km. 18 que hoy es una realidad, siendo el primer proyecto específico que se desarrolla en la zona suburbana con posibilidades de realizar su primera vendimia dentro de aproximadamente dos años”.

Asimismo, Cavaco resaltó el acompañamiento del Gobierno Provincial a la industria vitivinícola que viene creciendo exponencialmente año tras año y el Estado tomó la decisión de impulsar el primer vivero vitícola que ya está en producción y en funcionamiento en El Maitén.

Vino comodorense de autor

El titular del proyecto denominado “Pequeño Viñedo Felidor”, Mauricio Sánchez contó que “empecé buscando una alternativa con la idea original de revender vinos. Quería algo particular para poder comercializar en éste tiempo de pandemia y se me había ocurrido hacer una tienda online de vinos patagónicos pero noté que las bodegas de Río Negro y Neuquén son más grandes y su producto se puede conseguir en los supermercados y no ocurre lo mismo con los de Chubut”.

“Son tres años que sí o sí tiene que tener la planta como para poder sacar un buen vino. La idea es hacer un local en el viñedo para que la gente pueda ir, degustar un vino y comer una picada hasta que tengamos nuestra propia producción”, explicó

Sánchez quien en su predio en Kilómetro 18 sembró 200 plantas adquiridas en la provincia de Mendoza de las especies Pinot Grigio; Chardonnay y Sauvignon Blanc.