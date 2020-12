Ignacio Perincioli, ministro de Economía, y Leandro Zuliani, Ministro de Gobierno, visitaron Caleta Olivia para incentivar el acceso de los comerciantes a los programas de asistencia económica que brinda la provincia de Santa Cruz.

A tal fin, se realizó un encuentro en el edificio de la Cámara de Comercio e Industria con la participación del intendente Fernando Cotillo, la secretaria de Producción Tania Sasso, la comisión directiva de la Cámara de Comercio y los asociados.

Luego de la reunión, el ministro Perincioli explicó que el principal motivo de la visita tuvo que ver con la necesidad de asesorar a los comerciantes de la localidad para el acceso a los Planes Santa Cruz Protege, Santa Cruz Produce y otras líneas de crédito para el auxilio de los comerciantes en el contexto del aislamiento por la Pandemia de COVID-19.

Perincioli contó que, llamativamente, una gran parte de los comerciantes de Caleta Olivia que se preinscribieron para recibir asistencia, posteriormente no presentaron la documentación requerida para el acceso a las herramientas.

Además, el Ministro de Economía manifestó que esto se puede deber a la falta de comunicación o al desconocimiento de los comerciantes. En ese sentido, sostuvo que el objetivo, de acá en más, es trabajar en el acompañamiento del sector para que accedan a la asistencia del Gobierno provincial.

Del mismo modo, el intendente Fernando Cotillo aseguró que, a nivel provincial, Caleta Olivia es la ciudad que, porcentualmente, menos beneficiarios tiene, más allá del trabajo minucioso que se hizo desde la Secretaría de Producción.

Cotillo agregó que de los cerca de 80 comerciantes que presentaron la solicitud para el programa Santa Cruz Produce, solo 36 accedieron a los pagos no reembolsables. “Quizás la información no llegó bien o no pudieron realizar el trámite de manera correcta. El ministro Perincioli vino a tomar conocimiento de ello. El personal del Ministerio de Producción se reunió con los comerciantes y se va a llevar a cabo un trabajo minucioso para que, quienes lo necesitan, puedan acceder a los créditos”, cerró Cotillo.