Catamarca registró un considerable aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas. Es por esto que el Ministerio de Educación de la provincia dispuso la suspensión de clases presenciales durante esta semana en cuatro departamentos.

“Habiendo tomado conocimiento de las medidas sanitarias previstas por el Comité Operativo de Emergencia (COE), se comunica la suspensión de actividades presenciales del 5 al 9 de abril inclusive, en todos los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial correspondiente a los departamentos Andalgalá, Capayán, Santa María y Pomán”, explicaron desde la Secretaría de Gestión Educativa.

En esta línea, las autoridades señalaron que “la presencialidad retornará a partir del día 12 de abril, siempre teniendo en cuenta la evaluación de la situación epidemiológica local en cada uno de los departamentos mencionados”.

“La suspensión de actividades presenciales se desarrollará acompañando y fortaleciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la no presencialidad”, agregaron, e informaron que “en las jurisdicciones de Mutquín, departamento Pomán y Aconquija en el departamento Andalgalá, los docentes residentes continuarán con el desarrollo de las actividades presenciales mientras que los docentes no residentes lo harán desde la no presencialidad”.

Coronavirus en Catamarca

Según datos oficiales del Ministerio de Salud de Catamarca, la provincia registra un total acumulado de casos positivos de 11.811, de los cuales 2.614 son activos, 9.121 son pacientes recuperados y 76 muertos.