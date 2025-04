El Gobierno confirmó qué pasará con las clases este viernes 2 de mayo

El Gobierno nacional oficializó que el viernes 2 de mayo de 2025 será día no laborable con fines turísticos, generando un fin de semana extralargo tras el feriado inamovible del 1° de mayo por el Día del Trabajador. La medida, aunque no equivale a un feriado tradicional, tendrá un fuerte impacto en el ámbito educativo y en la administración pública.

¿Habrá clases el viernes 2 de mayo?

De acuerdo con información confirmada por el Ministerio de Educación de la Nación, no se dictarán clases en los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario público el viernes 2 de mayo. Esto significa que tanto estudiantes como docentes del sistema público podrán disfrutar de un día de descanso.

Comenzaron las clases en CABA y en siete provincias.

En el caso de instituciones educativas privadas, la situación podría variar. Al tratarse de un día no laborable y no un feriado obligatorio, cada establecimiento podrá decidir si adhiere o no a la medida. Por eso, se recomienda que las familias consulten directamente con las autoridades de cada colegio o universidad.

¿Qué implica un “día no laborable”?

A diferencia de un feriado nacional, un día no laborable otorga a los empleadores la facultad de decidir si otorgan la jornada libre o si mantienen la actividad laboral habitual. Según la legislación vigente, esta categoría busca fomentar el turismo interno, sin afectar completamente el desarrollo de las actividades económicas.

Diferencias entre feriado y día no laborable.

Administración pública y bancos: ¿cierran?

La administración pública permanecerá cerrada el viernes 2 de mayo, al igual que las entidades bancarias, que no brindarán atención al público. Esta disposición afectará también al cronograma de pagos para jubilados y trabajadores estatales, quienes deberán esperar hasta el siguiente día hábil para cobrar.

Calendario de mayo 2025: fechas clave

Jueves 1° de mayo : Feriado nacional por el Día del Trabajador.

Viernes 2 de mayo : Día no laborable con fines turísticos (sin clases y sin actividad pública).

Domingo 25 de mayo: Feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo.

La decisión del Ejecutivo se enmarca en una política habitual de fomentar fines de semana largos para reactivar el turismo interno y dinamizar las economías regionales, una estrategia que ya se ha aplicado en años anteriores con buenos resultados, según datos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.