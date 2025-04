¿Es feriado el viernes 2 de mayo en Argentina? Esto dice el calendario oficial.

Con la llegada del Día del Trabajador, una de las preguntas más frecuentes entre los argentinos en los últimos días es si el viernes 2 de mayo también será feriado y permitirá un fin de semana largo.

Existen dudas sobre qué pasará con el próximo feriado.

¿Es feriado el próximo 2 de mayo?

La respuesta es no es feriado nacional, pero sí es un día no laborable con fines turísticos, de acuerdo al calendario oficial difundido por el Gobierno Nacional. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cada empleador podrá decidir si su personal trabaja o no durante esa jornada.

¿Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable?

La principal diferencia radica en la obligatoriedad y la remuneración:

En un feriado nacional , todos los trabajadores que deban cumplir con su jornada deben cobrar el doble por ley.

En un día no laborable, en cambio, la decisión de trabajar queda en manos del empleador. Y no corresponde un pago adicional, salvo que así lo disponga la empresa.

Esto significa que en el sector público nacional no habrá actividad, mientras que en el ámbito privado será optativo.

Cómo queda el fin de semana largo de mayo

De esta manera, el jueves 1 de mayo será feriado inamovible por el Día Internacional del Trabajador, mientras que el viernes 2 será día no laborable por fines turísticos, formando un fin de semana largo para quienes no trabajen ese día.

Esta fecha fue establecida como uno de los “puentes turísticos” por el Gobierno Nacional para el 2025, con el objetivo de promover el turismo interno.

Feriados confirmados para lo que queda de 2025