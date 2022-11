Ivana Módica: en el primer día del juicio, la defensa de Galván mostró que buscá desestimar el femicidio

A las 9:30 de esta mañana comenzó, en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, el juicio por el femicido de Ivana Módica (47), que tuvo lugar en febrero de 2021.

Durante la jornada presentó su testimonial el único acusado por el crimen, Javier Galván (45), ex pareja de Módica, quien se declaró culpable en los días posteriores a la aparición del cuerpo de la mujer, que había sido escondido en una zona aledaña al Camino de Cuadrado, en Punilla.

Estuvieron presentes la hermana de la víctima, Carol Módica y una de sus hijas Nicole, quien se mostró muy nerviosa y afectada por estar a metros del acusado, en los instantes previos a su declaración.

Comenzó el juicio por el femicidio de Ivana Módica. El militar Javier Galván está imputado de haber asesinado a su pareja en La Falda, en febrero de 2021. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, fue la primera en tomar la palabra y presentó el caso en términos de violencia de género. “Este es el desenlace de una relación de violencia donde Galván se posicionó con el poder para decidir hasta la vida de Ivana Modica”, expresó.

El testimonio de Galván y una querella que apunta a desestimar el agravante por Femicidio

Luego de la presentación de la fiscal Kelm, llegó el turno de oir la declaración de Galván, quien se mostró sereno explicando detalles de la relación que mantenía con Ivana y los sucesos que rodearon al hecho. El hombre, que luego de matar a la mujer fue hasta la comisaría y radicó una denuncia sobre la supuesta desaparición de Módica, dijo que la mató en el medio de un “forcejeo entre ambos”.

Cabe recordar, que antes de encontrar el cuerpo de Ivana, la sociedad entera se movilizó por su desparición y durante 8 largos días se montó un operativo de búsqueda por La Falda y alrededores. Finalmente, Galván se confesó culpable por el crimen, cuando sus coartadas dejaron de tener sentido y las pruebas se volvieron en su contra.

Lo cierto, es que el abogado defensor del acusado, el Dr. Rodrigo Álvarez, dijo que no se puede discutir la responsabilidad por el homicidio, pero que desestima la figura de femicidio en este caso, puesto que Galván no ejercia violencia sobre ella y que no la mató por ser mujer.

Nicole, la hija de Ivana, “Es muy doloroso volver a vivir todo”

Movilización. La Falda marchó ayer para pedir por la aparición con vida de Ivana, luego de tres días sin saber dónde está. (La Voz)

Nicole, una de las hijas de Ivana Módica, fue quien encabezó la búsqueda de su mamá, al momento de su desaparición. Esta mañana, al llegar los tribunales se mostró muy afectada y nerviosa y manifestó que le resulta muy doloroso revivir todo lo que ocurrió y “estar a metros del asesino de su madre”.

En su declaración contó que su madre padecía violencia por parte de Galván y que en un momento se quebró y le confesó que el acusado la golpeaba y la manipulaba ecónomicamente. En tanto, la familia de la víctima aseguró que pedirán prisión perpetua para Galván, que está acusado por “homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género”.