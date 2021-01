Un momento difícil está atravesando Flavio Mendoza, tras manifestar síntomas de coronavirus y asilarse en el Sanatorio Los Arcos de Buenos Aires. El actor de la comedia “Tres Empanadas” que se desarrolla este verano en el Teatro Luxor de Carlos Paz, y protagonista de “Un estreno o un velorio” en la capital del país, permanece internado y lejos de su hijo Dionisio, quien se quedó con sus tías.

“Está internado en Los Arcos por precaución, porque venía de Carlos Paz y no se sentía bien. Le dolía el cuerpo, la garganta y tenía fiebre alta”, aseguró a TN su jefe de prensa, Pablo Tomaselli.

Por su parte, el periodista Ángel de Brito dio más detalles sobre el estado de Mendoza: “Está con síntomas y dificultades respiratorias y tos. Con mareos y chuchos de frío. Ayer el test le dio negativo. Le harán una tomografía computada para descartar una neumonía”.

Pero más allá del malestar que invade la salud de Flavio, su mayor pesar es estar aislado de su hijo Dionisio, por lo que le dedicó un posteo en sus redes sociales, donde subió una foto del bebé y conmovedoras palabras.

“Hijo mío te pido perdón por no poder estar cuidándote , sos tan chiquito y no sabes por qué papá no está ahí con vos, solo quiero que sepas que te amo tanto y sos lo único que me importa”, expresó el productor.

Y agregó: “me duermo mirando videos tuyos por que es lo que me reconforta ver tu sonrisa y tu felicidad, sos todo lo que está bien y lo que me hace bien a mi. Además indicó que este mensaje va dirigido a sus seguidores, debido a la preocupación que generó su estado de salud.

El productor se quejó de la mala temporada y la salud de sus actores

“Ojalá empecemos a cambiar como seres humanos y dejar de regocijarse con la desgracia ajena por que nadie está libre lamentablemente de esto es un virus de mierda que no solamente te enferma si no te aleja de las personas que amas y en este caso de un angelito que nada de culpa tiene tengo el corazón roto por no poder estar a tu lado, te amo hijo se feliz que es lo único que importa”, concluyó.

En cuanto a su actividad en el teatro, Flavio será reemplazado en la obra de Buenos Aires por el actor Nicolás Scarpino, mientras que en el espectáculo de Carlos Paz se definirá en los próximos días.