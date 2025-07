Flavio Mendoza denunció un ataque por discriminación frente a su hijo Dionisio: “No se lo perdono a nadie”.

Flavio Mendoza denunció públicamente que fue víctima de un grave episodio de discriminación mientras paseaba con su hijo Dionisio. El hecho ocurrió la semana pasada en el barrio porteño de San Telmo, cuando un altercado callejero escaló rápidamente hasta convertirse en una situación violenta que terminó con intervención policial.

Qué le pasó a Flavio Mendoza

Según reveló el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), todo comenzó cuando Flavio detuvo brevemente su camioneta en doble fila para que Dionisio pudiera bajar a comprar una golosina. En ese momento, un camión de mudanza que estaba detrás le tocó bocina de manera insistente, lo que generó una discusión entre ambos conductores.

Dionisio acompaña a su padre a todos lados.

“Yo paré para que Dio compre un chupetín y había un flete que estaba atrás mío y quería que me corriera. Entonces le dije ‘dame un segundo porque está el nene comprando un chupetín’, porque yo no me bajé de la camioneta”, explicó el productor teatral, visiblemente molesto, durante un móvil en vivo.

Sin embargo, lo que más indignó a Mendoza fue el tono que tomó la discusión. “Ahí ya empezó un poco de insultos y cuando me bajé empezó con el ‘pu... de mier...’, y eso no se lo perdono a nadie, y menos adelante de mi hijo”, relató Flavio con bronca. Por ese motivo, decidió radicar una denuncia por discriminación.

El momento fue captado por cámaras y testigos, y en las imágenes se lo puede ver rodeado de agentes policiales en plena vía pública. Aunque el propio Mendoza admitió que la denuncia quizás “no quede en nada”, sostuvo que era importante hacerla “por lo menos para dejar un antecedente”.