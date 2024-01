Cristian Castro enamorado de Córdoba: “Carlos Paz es el lugar más lindo que conocí en todo sudamérica”

Cristian Castro eligió Villa Carlos Paz para vacacionar en este verano 2024. Su plan de descanso en en argentina le tenía guardado una sorpresa: Mariela Sanchez, la dueña de la inmobiliaria en la que alquiló una casa para pasar su estadía en Córdoba le robó el corazón.

La estrella mexicana se enamoró perdidamente de esta morocha carlospacense y de su ciudad. Desde que llegó a la villa no para de maravillarse con los atractivos de la ciudad y no paró. Realizó deportes acuaticos, fue a ver obras de teatro, paseo por las sierras y disfrutó de la gastronomía local.

Cristian Castro en Carlos Paz Foto: Prensa

“El trato ha sido entrañable y estoy sientiendo a Carlos Paz como algo my propio. Me lleva a mi niñez, porque fue algo parecido a Carlos Paz”, expresó con emoción el cantante.En ese marco, el municipio de Villla Carlos Paz homenajeó al cantante quien estuvo reunido con el Intendente Esteban Avilés y el Secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini.

“Estoy contento porque han mantenido una línea, de no avanzar tanto (con las construcciones). Ustedes quieren conservar intacto este lugar y eso se nota. Es lo que más me ha gustado de Argentina. A mí me resulta más lindo que Suiza, por ejemplo. Si tengo que elegir entre Europa y aquí, escogería Carlos Paz 100%”, expresó Cristian Castro durante el encuentro.