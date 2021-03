El pasado jueves 11 de marzo se cumplió exactamente seis años del brutal crimen de Andrea Castana, una joven madre reportada como desaparecida tras dejar a sus hijos en la escuela y no pasar a buscarlos al término de la jornada. Tras dos días de un intenso operativo policial, su cuerpo sin vida fue hallado a la alto del concurrido Cerro de La Cruz en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Desde entonces, y pese a que se dio inicio a una investigación inmediata y que el cuerpo de Andrea presentó rastros de violencia y abuso sexual, su femicidio continúa impune, sin sospechosos, y sin avances concretos en la causa.

Desde entonces, en su memoria y con el fin de continuar reclamando justicia por Andrea, familiares, amigos y vecinos, una vez más se movilizaron este domingo por las principales arterias de la ciudad, envueltos de dolor, incertidumbre y reclamando por una acción judicial y penal en pos de su efectivo esclarecimiento.

En esta ocasión, el “autazo” inició pasadas las 16:30 horas en la costanera de la ciudad a la altura del Skate Park, y tras recorrer la ciudad, la caravana de automóviles llegó a la base del Cerro de La Cruz, donde se desplegó un imponente dibujo de Andrea realizado sobre una tela.

Familiares y amigos de Andrea Castana tras el "autazo" en Carlos Paz a seis años del brutal crimen. (Foto: Facebook / Vcphoy). (Foto: Facebook / Vcphoy).

Fue allí que amigas de Andrea, ellas que gestionan y acompañan cada acción desde su brutal crimen, tomaron la palabra y brindaron un emotivo y contundente mensaje pidiendo por el esclarecimiento de un femicidio que lleva seis años de impunidad.

“De forma totalmente planificada, esta persona le hizo vivir a Andrea un verdadero calvario. La esperó, la golpeó y la violó, hasta acabar con su vida. Y no contento con eso, la enterró para no dejar rastro de ella. Esta persona tan siniestra aún está libre y entre todos nosotros, porque la Justicia de Villa Carlos Paz aún no logra dar con él”, dijo una de las dos amigas en la tarde de este domingo y ante una importante cantidad de personas.

Y continuó: “¿Y por qué no lo logró? Porque ¿son inútiles? ¿Son inoperantes? ¿Son corruptos? ¿O porque les importa un carajo llegar a la verdad?. La respuesta a esto no lo tenemos, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos y muy claramente es que hace seis años del femicidio de Andrea, ¡no hay nada, nada de nada!”, exclamó.

“Estamos exigiendo a todos aquellos que formen parte de una manera u otra de la Justicia, ¡que hagan su trabajo! Que trabajen día y noche si es necesario, pero que encuentren a la persona que hizo esto. Es su obligación para con toda la sociedad”, fue parte del más que contundente mensaje a seis años sin Andrea.