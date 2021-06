Polémica en Santa Cruz por los dichos de una docente que negó la existencia del coronavirus en plena clase virtual con alumnos de la escuela secundaria Industrial N°7 de Las Heras. Desde el Ministerio de Educación santacruceño señalaron que la maestra fue separada de su cargo.

Se trata de Rosa Emperatriz Rasuri, quién está a cargo de la cátedra de Formación Ética y Ciudadana. Según detalla Clarín, la docente dijo en reiteradas oportunidades que el coronavirus era un invento y que “las muertes son por neumonía”.

Qué dijo la docente que negó la existencia del coronavirus

“No puede decirle a mi hija de 14 años que el Covid no existe”, interrumpió la clase la madre de una alumna al escuchar a la maestra negando el virus que tienen en alerta a todo el mundo hace más de un años. Pero lejos de retractarse Rasuri le contestó: “No existe, usted está equivocada”.

No conforme con esto, la docente redobló sus acusaciones y cuestionó el rol de los adultos: “Un adolescente es más maduro que ustedes mamás, y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos”.

Ante esta situación, otra madre intervino y le contó que su madre había muerto por COVID-19 hacía 20 días, pero la docente repitió: “No se mueren de ningún COVID porque el COVID no existe. Eso dicen y eso le mienten, no los tratan de neumonía, los tratan de COVID que es una enfermedad no existe”. Lejos de llamarse al silencio, Rasuri insistió repitiendo que “no hay tratamiento porque no existe y entonces no saben qué hacer”.

Qué hicieron las autoridades con la docente negacionista

Al saber de este episodio, por los videos que circularon en las redes sociales, el Consejo Provincial de Educación intervino y separó de su cargo a la docente.

Pese al repudio que recibió en las redes y la sanción por parte de las autoridades Rasuri siguió ratificando sus dichos en varias entrevistas, en las que mencionó relación con “Médicos por la verdad”, organización que niega la pandemia. Al mismo tiempo sostuvo que lo hizo para generar debate entre sus alumnos para que puedan “discernir y escuchar todas las campanas”.